Консолидация лидеров. Что известно об объединившейся с Wildberries группе Russ
Wildberries передал 26 юрлиц совместной с Russ компании РВБ
Маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ в июне объявили об объединении. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об «откровенном и наглом рейдерском захвате Wildberries», но гендиректор компании Татьяна Бакальчук опровергла эту информацию. Что известно о компании Russ — в материале 360.ru.
Объединение Wildberries и Russ
Wildberries и Russ сообщили об объединении «с целью создания цифровой торговой платформы». Консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит получить нового игрока в финансовом, медийном и торгово-промышленном секторах экономики, заявили представители компаний.
Объединенная инфраструктура включит цифровую медиаплатформу, логистические хабы, сеть рекламных конструкций, склады и логоцентры. География охватит территорию России, СНГ и стран Глобального Юга.
Что известно о компании Russ
Компанию зарегистрировали 31 января 2003 года в Москве. Ее руководителем является Роберт Мирзоян, совладелец — его брат Леван. Уставный капитал составляет всего 70 192 рубля. В отношении компании сейчас рассматриваются 435 арбитражных дел — по 193 она проходит в качестве ответчика.
Russ управляет классическими и цифровыми рекламными конструкциями в 143 городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также размещает рекламу в метро, в поездах, на вокзалах РЖД и в 18 аэропортах.
ООО «Русс Аутдор» на 99% принадлежит ООО «Стинн», на 1% — АО «Олимп». Бенефициаром выступает член комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Сулейман Керимов. В группу входит профцентр «Специалист» и «Метроном». В 2023 году Russ купила Gallery и ГК «Постер».
Выручка ООО «Русс Аутдор» за 2023 год выросла на 98,3%, до 27,9 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 4,9 миллиарда рублей, согласно данным «СПАРК-Интерфакс». В рейтинге All-Billboards привели другие сведения: 38,2 миллиарда и 7,1 миллиарда рублей соответственно.
Источник «Коммерсанта» на рынке электронной торговли признал, что у Russ есть сильный административный ресурс, который станет важным для Wildberries в плане внедрения профильного законодательства для маркетплейсов.
Что известно о РВБ
Wildberries передал 26 своих юрлиц совместной с Russ компании — РВБ, согласно данным системы «БИР-Аналитик». Речь идет об обществах с ограниченной ответственностью «Василиса», «ВБ Кубань», «ВБ Невинномысск», «Вайлдберриз СК», «ВБ Сарапул», «ВБ Алексин» и «Домашняя поляна».
Также в список вошли ООО «ВБ Волга», «ВБ Юрга», «ВБ Ритейл», «ВБ Владивосток», «ВБ ТЭК», «ВБ Дубна», «ВБ Оренбург», «ВБ Индустри», «ВБ Чита», «ВБ Елабуга», «ВБ Гоу», «ВБ Тренд», «ВБ Фуд», «ВБ Фэшн», «ВБ Спорт» и «ВБ Благовещенск».
Уставной капитал объединенной компании РВБ составляет 20 миллионов рублей, 65% принадлежит Wildberries, 35% — фирме «Стинн».
Кадыров после встречи с мужем Бакальчук заявил, что «рейдеры» оградили Татьяну от мужи и детей, поэтому у супругов нет возможности обсудить происходящее. С начала июля активы Wildberries «путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor», отметил глава Чечни.
Сама Бакальчук опровергла слухи о «захвате» компании. По ее словам, изменения в фирме согласовали с Владиславом, который присутствовал на презентации новой структуры объединенной компании.