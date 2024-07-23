Консолидация лидеров. Что известно об объединившейся с Wildberries группе Russ

Маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ в июне объявили об объединении. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об «откровенном и наглом рейдерском захвате Wildberries», но гендиректор компании Татьяна Бакальчук опровергла эту информацию. Что известно о компании Russ — в материале 360.ru.

Wildberries и Russ сообщили об объединении «с целью создания цифровой торговой платформы». Консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит получить нового игрока в финансовом, медийном и торгово-промышленном секторах экономики, заявили представители компаний.

Что известно о компании Russ

Компанию зарегистрировали 31 января 2003 года в Москве. Ее руководителем является Роберт Мирзоян, совладелец — его брат Леван. Уставный капитал составляет всего 70 192 рубля. В отношении компании сейчас рассматриваются 435 арбитражных дел — по 193 она проходит в качестве ответчика.

Russ управляет классическими и цифровыми рекламными конструкциями в 143 городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также размещает рекламу в метро, в поездах, на вокзалах РЖД и в 18 аэропортах.

ООО «Русс Аутдор» на 99% принадлежит ООО «Стинн», на 1% — АО «Олимп». Бенефициаром выступает член комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Сулейман Керимов. В группу входит профцентр «Специалист» и «Метроном». В 2023 году Russ купила Gallery и ГК «Постер».

Выручка ООО «Русс Аутдор» за 2023 год выросла на 98,3%, до 27,9 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 4,9 миллиарда рублей, согласно данным «СПАРК-Интерфакс». В рейтинге All-Billboards привели другие сведения: 38,2 миллиарда и 7,1 миллиарда рублей соответственно.

Источник «Коммерсанта» на рынке электронной торговли признал, что у Russ есть сильный административный ресурс, который станет важным для Wildberries в плане внедрения профильного законодательства для маркетплейсов.