Wildberries и Группа Russ объединятся для создания новой цифровой платформы

Маркетплейс Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы Группа Russ объединятся, чтобы создать новую цифровую платформу, которая позволит предпринимателям любого уровня продвигать свой бизнес. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на обе компании.

В компаниях уточнили, что планируют создать высокотехнологичную цифровую торговую платформу для малого и среднего бизнеса. География проекта охватит не только Россию, но и государства бывшего СНГ, а также страны глобального Юга, на территории которых в общей сложности проживают более 5,8 миллиарда человек.

«Консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы», — заявили в компаниях.

Новый проект позволит представителям среднего, малого и микробизнеса использовать доступный инструмент для продвижения товаров и нарастить экспорт.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Wildberries заключила соглашение с кластером экономических городов и свободных зон эмиратской группы портов Абу-Даби KEZAD Group о новом логистическом центре. Таким образом маркетплейс сможет выйти на рынок ОАЭ и стран Ближнего Востока.