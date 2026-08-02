02 августа 2026 14:24 Компостная куча на даче: как превратить отходы в удобрения и не поругаться с соседями Агроном Тихонова: компостная куча вернет земле питательные вещества Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Компостная куча — обязательный атрибут любого дачного участка, но далеко не все знают, как правильно ее организовать. От того, куда складывать скошенную траву и пищевые отходы, зависит не только качество будущего удобрения, но и отношения с соседями. Зачем нужен компост, где его лучше разместить и что категорически нельзя в него класть, разбирался 360.ru.

Зачем нужна компостная куча Многие ошибочно воспринимают компостную кучу просто как способ утилизации мусора. На самом деле, по словам агронома Елизаветы Тихоновой, ее предназначение куда важнее. С помощью этого специального места для естественного разложения отходов дачники могут вернуть земле все, что было у нее взято, и поддержать плодородие участка. «Трава, которая скашивается, пищевые отходы, листья, опадающие с деревьев, — все это идет в компостную кучу. Это то, что росло на вашем участке, то, что вынесло ценные питательные вещества, и то, что желательно вернуть назад», — пояснила собеседница 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Суть проста: каждое растение за сезон забирает из почвы определенный набор элементов. Если не возвращать их обратно, земля начинает истощаться. В таком случае, чтобы компенсировать потери, придется покупать дорогие минеральные удобрения.

Отходы несут в себе очень много микроэлементов, в том числе азота, калия, фосфора. Если вы, например, вывозите траву, то обедняете свой участок и теряете его плодородность. А если есть компост, возвращаете все назад. Это круговорот питательных веществ. Елизавета Тихонова

Как правильно сделать компостную кучу Устройство кучи может быть разным: кто-то сооружает полноценные стационарные ящики, кто-то обходится подручными средствами. «У меня постоянной компостной кучи нет. Я в течение лета складываю на каком-то месте все отходы, они перегнивают зимой, а весной я закапываю в теплые грядки. Делаю канавки и забиваю их отходами. Закапываю, и за лето растение все это съедает», — рассказала агроном. Но главный принцип остается неизменным: важно правильно закладывать органику, чтобы процесс перегнивания шел активнее. Чем мельче компоненты, тем быстрее они переработаются. Не помешает использование измельчителя, если он имеется на даче. Траву и листву можно просто укладывать слоями.

Фото: РИА «Новости»

«Если хотите, чтобы все переработалось быстрее, существуют специальные добавки — биобактерии. Поливаете ими кучу, накрываете, и буквально за две недели все может переработаться благодаря бактериям и грибкам, которые там находятся», — порекомендовала собеседница 360.ru. Что можно и нельзя класть в компостную кучу Правильное «меню» для компоста — залог того, что он превратится в питательный перегной, а не в зловонную свалку. Можно: все пищевые растительные отходы (очистки, чайная заварка);

скошенную траву, листья, мелкие ветки (желательно пропущенные через измельчитель).

сорняки (но только при условии, что они измельчены, хорошо перемешаны и без семян, в противном случае есть риск, что они прорастут). Нельзя: пластмассу, стекло, крупные кости;

больные растения — возбудители грибков и вирусов могут выжить и заразить посадки снова. Где разместить компост Отдельно дачников волнует вопрос расположения компостной кучи. С одной стороны, она должна быть под рукой. С другой — не хочется слушать претензии соседей по поводу запаха, мышей или насекомых.

Фото: РИА «Новости»

По словам Тихоновой, лучше всего размещать кучу там, где в этом году не планируется ничего сажать.

Например, вы хотите, чтобы этот кусочек земли у вас отдохнул. На нем и делаете такой склад. А к весне разгребаете и получаете прекрасную почву, которая пропиталась вместе с дождями.