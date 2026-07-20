URA.RU посоветовал использовать минеральные удобрения при подготовке клубники к зиме после сбора урожая

К концу июля многие дачники собирают последний урожай клубники. Однако уход за растениями на этом не заканчивается: именно в это время закладывается основа для следующего сезона плодоношения. URA.RU рассказал, как правильно ухаживать за клубникой до конца сезона.

После сбора урожая клубника не переходит в состояние покоя. У большинства сортов в июле и августе закладываются цветочные почки будущего года. В это же время развивается корневая система и отрастают новые листья, которые будут работать до поздней осени.

После сбора урожая клубника особенно нуждается в фосфоре и калии. Эти элементы способствуют развитию корневой системы, закладке цветочных почек и повышению зимостойкости.

Для подкормки можно использовать минеральные удобрения, такие как монофосфат калия, сульфат калия, суперфосфат или комплексные удобрения для земляники и ягодных культур. Суперфосфат растворяется медленно, поэтому его обычно вносят в почву согласно инструкции производителя. Любые минеральные удобрения используют только по влажной почве после полива.

Органические удобрения, такие как перепревший компост, перегной и древесная зола, также хорошо подходят для подкормки клубники. Компост и перегной постепенно снабжают растения питательными веществами и улучшают структуру почвы.

Полностью скашивать листья здоровой клубники не рекомендуется. Листовой аппарат необходим растению для фотосинтеза и накопления питательных веществ перед зимой.

После плодоношения удаляют старые, сухие, поврежденные и больные листья, а также засохшие цветоносы. Работать лучше острым секатором или садовыми ножницами. Обрывать листья руками нельзя — можно повредить сердечко куста.

После ухода полезно обновить слой мульчи. Для этого подходят солома, подсушенная скошенная трава без семян, компост, перепревшие опилки и хвоя. Мульча помогает сохранить влагу, уменьшает рост сорняков и постепенно улучшает структуру почвы.