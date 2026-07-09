Садовод Самойлова посоветовала в середине июля замульчировать баклажаны перегноем, чтобы получить хороший урожай

Июль — важный месяц для тех, кто выращивает баклажаны. От правильного ухода в этот период зависит, сколько плодов успеет вызреть до осенних заморозков. Садовод с 30-летним опытом Светлана Самойлова рассказала URA.RU , как правильно ухаживать за баклажанами в июле.

По словам Самойловой, баклажаны — культура коварная, особенно для начинающих огородников. Баклажаны выдают пасынки, которые моментально зацветают, и начинающему садоводу кажется, что все они непременно дадут урожай, поэтому рука не поднимается их удалить. Однако после того как все пасынки на растении зацветут, рост растения буквально остановится. Если не удалить пасынки, баклажан не сможет вытянуть такое количество плодов.

Помимо пасынкования, важны прополка, подвязка, проверка на паутинного клеща и тлю, а также правильный полив — 2–3 раза в неделю в жару и один раз в прохладную погоду.

В середине июля полезно замульчировать баклажаны перегноем, компостом или хорошо перепревшим конским навозом. Это закрывает оголившуюся корневую систему и дает дополнительное питание при поливах.

Полив в жару Самойлова рекомендует проводить в районе 18:00, не позднее, и часто поливать из лейки с ситечком прямо по листьям. Это увеличивает влажность и проводит профилактику от паутинного клеща, поскольку этот вредитель обожает сухой воздух.