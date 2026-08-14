Сегодня 04:50 Комната в глубинке лучше доли в столице? Почему жилье в складчину принесет убытки Шмелев: при покупке квартиры в складчину существует множество рисков Эксклюзив

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Более 30% россиян готовы рассмотреть покупку жилья в складчину ради инвестиций. Чаще всего на роль совладельцев они выбирают членов семьи. Гарантирует ли это надежность сделки и стоит ли вообще использовать такой вариант, разобрался 360.ru.

Покупка недвижимости с родственниками и друзьями Опрос ГК «Гранель» показал, что 21% россиян готовы рассмотреть совместную покупку жилья в инвестиционных целях. Еще 8% из 1,8 тысячи респондентов хотели бы сделать это с родственниками, 4% — с друзьями.

Квартира должна принадлежать только одному человеку или семье, убеждены 33% опрошенных. Еще каждый третий боится конфликтов между совладельцами.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

Их опасения не напрасны. Эксперт по недвижимости Владимир Шмелев сообщил Елене Кононовой в эфире 360.ru, что сделки с долевой собственностью обычно самые проблемные.

Если хочется поругаться с родственниками и иметь проблемы, то это решение как раз топ. Владимир Шмелев Эксперт по недвижимости

Максимальное количество конфликтов и противоречий, по его словам, происходит именно с такими объектами, у которых несколько владельцев. Шмелев назвал покупку квартиры в складчину опрометчивым шагом. Риски покупки квартиры в складчину Существует множество рисков при инвестировании в квартиру большим составом. В первую очередь порядок наследования.

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press / www.globallookpress.com

«Допустим, тетя неожиданно ушла из жизни, вступают в наследство ее наследники. Какие будут отношения с остальными собственниками? Совершенно непонятно. Как они будут обеспечены жильем? Готовы ли они будут продать, например, свою долю вместе с вами? Или готовы ли вы продать? Вопрос большой», — объяснил Шмелев. Он сообщил также, что отчуждение долей экономически невыгодно. При продаже квартиры «по кускам» собственник понесет колоссальные убытки по сравнению с реализацией целиком. Спрос на доли практически отсутствует, их покупают за малые деньги исключительно ради прописки. «При долях совершенно непонятно, как будет определен порядок пользования, так как объект не выделен. И если, например, несколько комнат в квартире, кто какую будет занимать, это можно определить либо добровольным соглашением между участниками долевой собственности, либо только по суду», — рассказал Шмелев.

Фото: Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com

Проблемы могут возникнуть, если один из совладельцев по какой-либо причине прекратит вносить коммунальные платежи. Шмелев напомнил о принципе солидарной ответственности, которая предполагает, что долг придется погашать остальным владельцам. «Да, когда-то можно выделить отдельный лицевой счет, но это тоже не так просто», — заявил он. Правила продажи долей в квартире Множество нюансов существует при продаже такой квартиры. Шмелев сообщил, что, если на совладельце проблемные кредитные обязательства, суд может поставить запрет на регистрационные действия с его долей.

«Вы не сможете, например, сдать этот объект в аренду или продать», — предупредил специалист. При продаже одной доли преимущественное право выкупа — за владельцами остальных. Но и здесь есть подводные камни. Собеседник 360.ru объяснил, что перед регистрацией сделки в Росреестре нужно официально уведомить остальных владельцев о планах продать часть квартиры. Далее есть три варианта. Они выкупят долю за предложенную сумму либо напишут нотариальный отказ. Совладельцы могут проигнорировать уведомление. Тогда спустя 30 дней разрешено продать «квадраты» любому стороннему лицу, но по цене не ниже озвученной соседям.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

«И продать дороже, если содольщик отказался от покупки, вы можете. Если хоть на копейку дешевле, то эта сделка элементарно будет оспорена вторым содольщиком», — сказал он. Купить квартиру для инвестиций дешево Это лишь верхушка айсберга, рисков при покупке квартиры в складчину, по словам Шмелева, гораздо больше. Поэтому он предложил умерить аппетиты и вложиться в жилье единолично.

Если у вас ограниченный бюджет, вы хотите приобрести недвижимость, то рекомендовано приобрести самый компактный объект. Владимир Шмелев Эксперт по недвижимости