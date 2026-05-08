Жизнь с незнакомцем. Россиян предупредили о подводных камнях наследования квартиры

По законодательству наследник может получить не только недвижимость, но и обязанность предоставить ее в пользование третьим лицам, если это являлось последней волей усопшего. Об этом адвокат Елена Кудерко сообщила агентству «Прайм» .

Наследодатель при желании может возложить на наследника обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц. В статье 1137 Гражданского кодекса России они указаны, как отказополучатели. Кудерко объяснила, что при переходе права собственности от одного человека к другому право пользования, предоставленное по завещательному отказу, сохранит силу.

«Обременение лежит не на наследнике, а именно на имуществе. Отказополучатель вправе требовать от наследника или покупателя исполнения завещательного отказа — предоставления жилья или совершения иных действий», — сказала она.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил, что внебрачные дети имеют право на наследство. При этом факт совместного проживания или участия родителя в воспитании не имеет значения, если доказано родство.