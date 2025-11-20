Россиянам рассказали, что 5% из 696 представленных квартир на вторичном рынке элитного жилья имеют обременения

При покупке элитной недвижимости важно быть внимательным: даже если все выглядит идеально, могут всплыть юридические проблемы. На вторичном рынке элитного жилья 5% из 696 представленных квартир и домов имеют обременения. По данным Kalinka Ecosystem, не все правовые риски фиксируются в реестре, и некоторые обременения носят скрытый характер. Даже при наличии у продавца полного пакета документов, включая расширенную выписку из ЕГРН, есть риск столкнуться с проблемами, написал MK.RU .

«Высокая стоимость делает такие объекты целью искусственных споров», — отмечает директор по правовым вопросам Михаил Юсубов. Он подчеркивает, что на рынке элитной недвижимости присутствует иллюзия юридической чистоты, но на деле участники сделки могут столкнуться с разбирательствами.

К распространенным видам обременений дорогих объектов относятся ипотека, залог, право проживания, долевое участие детей, наследственные споры, арендные отношения, доверенности и подозрительные представители, судебные иски и аресты.

Чтобы выявить скрытые обременения, необходимо запросить ряд документов: выписку из ЕГРН, выписку из домовой книги, документы, подтверждающие основания права собственности, справки из Пенсионного фонда по материнскому капиталу, нотариальные документы. Также важно проверить договоры аренды или найма, которые не всегда регистрируются в реестре.