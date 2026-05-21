Сегодня 11:13 Праздник покорителей полюсов. Кого берут в полярники и где отметить их день в Подмосковье Эксперт Кошлаков: чтобы молодежь рвалась на полюса, необходим яркий пример 0 0 0 Фото: Полярная станция. Roman Denisov, Роман Денисов / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Праздники

Молодежь

Россия

Арктика

Северный морской путь

Россия отмечает День полярника. Это относительно молодой праздник — его учредили только в 2013 году. Но история освоения Арктики и Антарктики ведет свой счет уже более двух сотен лет. Где прикоснуться к ее красотам в Подмосковье и насколько сегодня востребованы исследователи полюсов — все в материале 360.ru.

История Дня полярника Профессиональный праздник исследователей полюсов логично было бы назначить на 28 января. В этот день в 1820 году антарктическая экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мирный» открыла шестой континент Земли — Антарктиду. Однако День полярника приурочили к другой дате: 21 мая 1937 года летчик Михаил Водопьянов на самолете АНТ-6 впервые в мире совершил посадку на лед в районе Северного полюса. При посадке экипаж впервые и успешно применил тормозной парашют. Борт доставил группу первой дрейфующей станции «Северный полюс». В пути случилась авария: в радиаторе одного из моторов началась течь, антифриз стал испаряться. Прямо в полете механики голыми руками при минус 20 градусах разрезали обшивку крыла и подложили туда тряпку. Когда она впитывала жидкость, ее выжимали в ведро, а из него насосом перекачивали в бачок мотора.

Фото: Москвичи встречают участников экспедиции «Северный полюс». Павел Трошкин / Публичное достояние

Всех участников экспедиции — руководителя станции Ивана Папанина, метеоролога и геофизика Евгения Федорова, радиста Эрнста Кренкеля, гидробиолога и океанографа Петра Ширшова, а также пилота Водопьянова — наградили орденами Ленина. Кроме того, четверке полярников присвоили ученые степени докторов географических наук. Первым с инициативой учреждения праздника выступил океанолог и исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров. А ученый-полярник Николай Корнилов поднял этот вопрос в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным весной 2013 года. Глава государства ответил: «Начинайте отмечать, а мы подпишем».

Фото: Президент России Владимир Путин и Артур Чилингаров. Kremlin Pool / www.globallookpress.com

Северные проблемы Нынешние полярники пытаются развивать Севморпуть, который прокладывали в начале XX века. Но в инфраструктуру на Севере нужно вкладывать большие средства, заверил в беседе с 360.ru председатель координационного совета комитета «Челюскинцы» Владимир Кошлаков. Он отметил, что главная задача — обеспечить людям возможность жить и не уезжать с Севера, чтобы вырастали новые поколения. Сейчас население оттуда уходит, и это неудивительно: десяток яиц стоит дороже полторы тысячи рублей, а перелет из одного поселка в другой — пять тысяч в один конец.

Серьезные проблемы, связанные с жизнедеятельностью людей на этих территориях, — это самое главное. Потому что когда во главу угла ставится прибыль, забывается: для того чтобы эта прибыль была, нужно, чтобы кто-то работал, кто-то это все обслуживал. Владимир Кошлаков

Дроны для Севера Для работы на полюсах очень востребованы беспилотники. По словам собеседника 360.ru, в первую очередь — для Севморпути: когда проходят груженые караваны судов, нужно, чтобы впереди летел самолет. Спутники в этом вопросе не всегда надежны, а ледовая разведка идет низко, пилоты видят, где ледяные заторы, где большие глыбы льда. Помимо ледовой разведки, есть другие задачи для беспилотников. «Дроны могут доставлять в удаленные районы медикаменты и все что угодно. Если лететь самолетом, это будет дороже. К тому же при аварии борт может не найти площадку, для того чтобы сесть. А если погибнет дрон, то это просто механическая железка, а не человек», — Кошлаков. Он добавил, что будущее именно за беспилотными системами. Они могут охранять границы, удешевлять доставку грузов и давать возможность сообщения с труднодоступными поселениями. Дроны намного облегчат работу и улучшат безопасность полярников.

Фото: Советским полярникам доставили вездеход «Харьковчанка», Антарктида, 1967 год / РИА «Новости»

Работа полярника Современные полярные экспедиции отличаются от тех, что были ранее. Сейчас модернизируется очень многое, работают новые научные методы. Например, созданы ледовые платформы, которые вмораживаются в лед: они дрейфуют, а когда нужно, то освобождаются ото льдов, рассказал Кошлаков. Еще бы спутников над Севером побольше! Какие же специалисты нужны для таких походов? Микробиологи, метеорологи, геодезисты, ихтиологи, гляциологи (они изучают природные льды). Но дело даже не в профессии. Если человек хочет работать на Севере, он найдет всегда, куда пойти учиться, чтобы стать полярником, заверил эксперт.

Такие красоты больше нигде не увидеть. И чтобы иметь возможность туда попасть за счет государства, надо быть востребованным. Но условия там суровые. Если остановить кого-то на улице и спросить: «Хотите ли вы побывать в Арктике?» — он сразу скажет: «Да!» А если спросить: «Хотите ли вы там работать?» — задумается. Владимир Кошлаков

Раньше в полярники отбирали по принципу первых космонавтов — лучших из лучших, профессионалов, которые горели своей работой, уточнил эксперт. После спасения челюскинцев огромное количество молодежи захотело стать полярными летчиками: было очевидно, что для такой работы требуется высокий класс мастерства. Всем хотелось совершить подвиг. Тем более что об этом отлично рассказывала пропаганда, в том числе с помощью книг и кино, пояснил Кошлаков. Сейчас уровень техники куда сложнее, и молодежи очень тяжело что-то выбрать, понять, где здесь уровень героизма? На каком этапе? К тому же красоты Арктики и Антарктики можно посмотреть в интернете.

Фото: Дрейфующая станция «Северный полюс-36», 2009 год. Pink floyd88 a / Википедия

«Чтобы лично в этом поучаствовать, нужно быть наравне с теми спортсменами, которые покоряют вершины, лезут на гору и которым обязательно надо оставить там свой отпечаток. Это психология и собственная гордость за то, что ты это сделал. Таких людей тяжело найти, но они нужны, потому что без них великие дела вряд ли будут совершаться», — подчеркнул эксперт. По его словам, молодежи нужен яркий, красивый пример, чтобы правильно выстроить моральные ориентиры. Как тот же Водопьянов, что первым посадил на лед тяжелый самолет, или первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Обществу необходимы самородки — чем их больше, тем крепче и здоровее нация.

Фото: Высокоширотная научно-спортивная экспедиция газеты «Комсомольская правда», Северный полюс, 1979 год. В. Чистяков / РИА «Новости»

День полярника в Подмосковье Удивительно, но в Московской области можно посетить настоящее стойбище кочевников: зайти в ненецкий чум и чукотскую ярангу, увидеть ездовых собак и оленей, а еще попробовать блюда северной кухни. Все это есть в этнопарке «Кочевник», который расположен неподалеку от Хотькова и деревни Морозово. Еще одно место, где можно посмотреть на настоящих северных оленей, — экоферма в деревне Анциферово. Для гостей там также открыт музей Севера. Экспозиции покажут, как живут народы Севера, а экскурсоводы познакомят с их традициями. Хотите просто оценить северную природу? На востоке Подмосковья есть урочище Введенское-Борисовка. Всего в 25 километрах от МКАД, между Киевским и Калужским шоссе, раскинулись густые хвойные леса, которые напоминают пейзажи Русского Севера.