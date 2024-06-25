Классный отложенный бонус. Как быть с индексацией пенсий для пожилых россиян

Госдума рассмотрит законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Решение поможет не только вернуть в экономику опытные кадры, но и повысить производительность труда. HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с 360.ru рассказала, какие факторы наиболее важны для людей пенсионного возраста.

«Если это будет классный, своего рода отложенный бонус для тех, кто продолжает трудиться в пенсионном возрасте, это здорово», — подчеркнула она.

Однако, по словам Лоиковой, пока нет конкретных цифр и сумм.

«Сейчас мы говорим о том, что здорово, что будет проиндексирована пенсия. Наверное, для тех, кто работает — да, здорово. Но вопрос именно суммы. Это тоже очень важный момент. Скорее всего, пенсии работающим пенсионерам в следующем году будут приводить к какому-то среднему размеру по итогам текущего <…> периода, года, например», — допустила собеседница 360.ru.

Лоикова выразила уверенность, что очень важно учитывать состояние здоровья каждого конкретного пенсионера.

«Достаточно часто пенсионеры, которые работали на каких-то жестких условиях для здоровья, уже фактически бывают к пенсионному возрасту с очень-очень накопившейся усталостью. Нужно понимать физическое состояние человека, насколько они готовы [работать]. Здорово, конечно, что есть пенсионеры, которые работают. Но не у всех есть возможности по состоянию здоровья это делать», — подчеркнула специалист.

Кроме того, она отметила, что с пенсионерами необходимо проводить разъяснительную работу, информировать их и рассказывать о плюсах продолжения трудовой деятельности. Ведь опытные специалисты ряда профессий — это как раз люди в возрасте от 50 лет и старше.

«Они нужны, на самом деле, крайне нужны. Но нужно найти какой-то такой баланс, который позволит грамотно решить эту ситуацию внутреннего недостатка квалифицированного персонала, в который входит зрелый состав работников», — заключила Лоикова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что решение об индексации пенсий работающим пенсионерам затронет 7,87 миллиона человек. Мера, выразил он уверенность, пойдет на пользу рынку труда.