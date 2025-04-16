Сегодня 02:10 Кишлак против Кремля. Как национализм заставил Киргизию наехать на Россию Подлесный назвал реакцию Киргизии на конфликт в бане проявлением национализма 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В московском банном комплексе «Бодрость» 11 апреля прошли обыски. Полиция задержала 59 граждан Киргизии, после чего МИД республики вручил российскому послу официальную ноту. Как национализм заставил киргизские власти «наехать» на Россию, почему кишлак решился пойти против Кремля и сколько еще Киргизия намерена решать свои проблемы за российский счет — в материале 360.ru.

Что произошло в бане «Бодрость» Владельцем нашумевшего банного комплекса, предположительно, является бизнесмен из Киргизии. Он отказывался пускать в свое заведение русскоязычных посетителей — предварительно, мужчина решил оказывать услуги лишь своим соотечественникам. После появления такой информации в СМИ, столичные правоохранители провели проверку. В банном комплексе задержали десятки человек, их отвезли в участок для проверки документов. Киргизские СМИ отреагировали волной публикаций, где обвинили московских силовиков в «насилии» против мигрантов. На этом этапе МИД Киргизии сообщал, что следит за ситуацией. Резкая реакция Киргизии Однако уже 14 апреля республика неожиданно изменила мнение. Российскому послу в Киргизии вручили официальную ноту из-за ситуации в банном комплексе. Киргизский МИД потребовал объяснить силовые меры против граждан Киргизии. Более того, здесь также попросили Россию впредь не допускать ситуации, «которая может нанести урон киргизско-российским отношениям».

Фото: РИА «Новости»

Геннадий Подлесный, директор центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук, в беседе с 360.ru объяснил, что отношения первых лиц России и Киргизии находятся в целом на хорошем уровне. Проблема, по мнению политолога, в другом. «Вся проблема в том, что Киргизия, как и Узбекистан и ряд других бывших среднеазиатских советских республик, до сих пор ищет свой средний путь. Они не могут „оторваться“ от России с одной стороны, а с другой — не хотят быть более зависимыми политически, экономически, культурно от России, чем это есть в настоящем времени», — пояснил Геннадий Подлесный. Как объяснили ситуацию в МВД России Позднее на ситуацию отреагировали и в российском МВД. Ведомство сообщило, что проверка была направлена на противодействие незаконной миграции. В отделение доставили 59 человек, из них 25 получили протоколы о нарушении правил въезда в Россию и о нарушении режима пребывания в стране.

Фото: РИА «Новости»

«Дополнительно сообщаем, что какие-либо противоправные действия в отношении вышеуказанных лиц полицейскими не совершались, в настоящее время обращений от них в территориальный орган внутренних дел города Москвы не поступало», — отметили в МВД. Киргизия пошла на обострение Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев 15 апреля вновь выступил с заявлением, еще более грубым. По словам дипломата, дело получило общественный резонанс. «Это создает условия для дальнейших переговоров, выдвижения ультиматумов. Конечно, таких ситуаций быть не должно. Но мы постараемся использовать эту ситуацию», — заявил министр в беседе с «Аки Press». Национализм в Киргизии Политолог Подлесный счел, что такая реакция властей Киргизии показывает «уродливые проявления националистических устремлений части руководства» этой республики. При этом, по мнению политолога, очень многие граждане Киргизии считают Россию своей спасительницей и создательницей государственности республики. Однако сейчас в таком ключе думают все меньше, поскольку в Киргизии сформировались организации, которые «взращивают националистические проявления». Киргизия, напомнил Подлесный, посылает в Россию десятки тысяч рабочих. Те перевозят семьи и начинают пользоваться всеми социальными благами, которые предоставляются гражданам России.

Плюс коррупция, которая позволяет людям, которые не знают русского языка, не чтят традиции российского народа, спокойно получать вид на жительство, а иногда и паспорта российские. Все это в комплексе создает у киргизов, особенно у элит, принятие России как «большого доброго дяди», которого можно использовать как тебе угодно. Геннадий Подлесный

Раковая опухоль России Проблемы такие иностранные специалисты, рассказал Подлесный, решают через лидера диаспоры. Они, как отметил политолог, «уже давно превратились в анклавы, антигосударственные анклавы, которые как раковая опухоль разъедают наше государство». И только в последние годы российские власти приняли меры, чтобы упорядочить въезд в страну представителей бывших среднеазиатских республик, в том числе и граждан Киргизии. Это, по мнению политолога, вызвало у таких людей неприятие — они столкнулись со сложностями из-за экзаменов по языку, их начали призывать в армию. «Люди, которые получают паспорта, их начинают призывать вооруженные силы. Рассказывают, что кроме прав у них есть еще и обязанности. Их это не устраивает. Они приехали сюда и привезли семьи не для того, чтобы защищать новую родину», — добавил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Почему проверка в бане привела к скандалу Кроме того, многие граждане республик бывшего СССР приехали в Россию заниматься криминальным бизнесом. Это продолжает усугублять сложившуюся ситуацию, считает политолог Подлесный. В результате даже проверка в банном комплексе превратилась внезапно в политическое событие. «Мы вдруг обнаружили, что послы, представители государственной власти Киргизии внезапно озаботились. При этом получается, что киргизское руководство желает выдавить в Россию лиц, которые не могут реализовать в родной стране свои не слишком высокие потенциалы. Их стараются вытолкнуть целыми кишлаками», — объяснил Подлесный. По мнению политолога, поступать таким образом у Киргизии получалось десятилетиями. А когда появились препятствия, республиканские власти начали пытаться обратить внимание на якобы ущемление прав мигрантов.

Мы получаем сейчас различные заявления депутатов киргизских, которые вдруг озаботились свободой в России своих сограждан. И на высоком уровне возникла ситуация, что не просто депутаты, а уже государственные служащие начинают предъявлять к России претензии. Геннадий Подлесный

Решают проблемы за счет России Политолог пришел к выводу, что такая ситуация стала следствием того, что Киргизия не нашла еще свой путь в международном сообществе, который бы гарантировал ей полную независимость и соответствовал бы ее национальным интересам. Государственность Киргизии, объяснил Подлесный, не имеет глубоких традиций. Отсюда, как полагает специалист, возникают новые проблемы. Часть республик Средней Азии склоняется к Турции, некоторые пытаются взять деньги и технологии и у США, и у Евросоюза. Свои проблемы такие государства пытаются решить за счет России.

Фото: РИА «Новости»

«Обвиняют Россию же в том, что она не создает им необходимых условий для того, чтобы они могли беспрепятственно, не зная ни языка, ни обычаев и не желая их знать, приезжать к нам и заниматься не столько работой, сколько полукриминальным бизнесом. Потому что работать вот там, где они теоретически должны работать, они не могут. Ввиду того, что ни врачей, ни учителей, ни инженеров нет среди тех людей, которые приезжают из Киргизии», — заметил специалист.

Попытка «наехать» В результате Россия получает огромное количество ненужного ей человеческого материала без квалификации и профессиональных навыков. При этом неквалифицированный труд все чаще берут на себя роботизированные системы, потребность российской стороны в таком труде будет уменьшаться. Это, по мнению политолога, вряд ли приведет к снижению миграционного потока из среднеазиатских республик, где у людей просто нет работы и социальных гарантий.

Фото: РИА «Новости»

Это попытка Киргизии переложить свои проблемы на Россию. И воспользовавшись лоббистскими возможностями диаспор и официальных должностных лиц, попытаться, образно говоря, «наехать» на российские государственные структуры, на депутатский корпус России для того, чтобы добиться себе преференции. Они собираются продавливать [свои правила] через наших чиновников и депутатов, которые за некие «плюшки» идут на поводу у этих самых диаспор и этих самых киргизских депутатов и государственных деятелей. Геннадий Подлесный

Киргизия как стратегический партнер в условиях санкций Политический советник Сергей Маркелов отмечает, что Киргизия при этом остается одним из стратегически важных партнеров России в условиях санкций. Республика помогает российской стороне решать серьезные вопросы. «Киргизия сегодня номер один с точки зрения лояльности, с точки зрения возможности поддержать нашу экономику. Республика — серьезный экономический антисанкционный хаб для нас. Это позиция руководства страны, но тут не без нюансов», — объяснил Маркелов. По словам специалиста, высшее руководство Киргизии занимает четкую пророссийскую позицию. Ситуация с проверкой в банном комплексе совершенно точно не приведет к изменению этой ситуации, уверен собеседник 360.ru. «Одним из таких трюков политических является то, что, собственно, заявил министр иностранных дел и не заявляет совершенно руководство страны. Это лишнее доказательство того, что руководство страны четко держит курс пророссийский. Позиция МИД показана для „внутреннего пользования“», — добавил политолог.