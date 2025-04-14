МИД Киргизии вручил российскому послу ноту из-за задержаний мигрантов в бане

МИД Киргизии передал российскому послу Сергею Вакунову ноту в связи с массовыми задержаниями иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

Министерство попросило российскую сторону объяснить, на каких основаниях проводилась операция по задержанию. Также МИД потребовал принять соответствующие меры в отношении столичных правоохранителей, если они применили силу против мигрантов необоснованно.

По данным Telegram-канала Baza, рейд проходил 10 апреля в московском банном комплексе. Задержанные рассказали, что неизвестные в масках якобы издевались над ними в течение пяти часов, пока не прибыли «старшие полицейские».

Ранее в Сети появилась информация, что правоохранители задержали порядка 40 человек. Рейд прошел после жалоб москвичей. По их словам, бизнесмен из Киргизии не пускал россиян в банный комплекс и обслуживал только выходцев из Средней Азии.