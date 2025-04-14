Скандал в бане. Силовики задержали мигрантов после жалоб москвичей
«Царьград»: в Москве мигранты из Киргизии не пускали россиян в баню
Полицейские провели рейд в одной из бань Москвы, куда не пускали посетителей-россиян. Задержали 40 человек, сообщило издание «Царьград».
По данным издания, в бане засели мигранты из Средней Азии.
«Заведением владеет бизнесмен из Киргизии, который решил предоставлять банные услуги только своим соотечественникам», — говорится в статье.
Московские силовики провели рейд в бане, уложив киргизских посетителей на пол. В результате проверки задержали 40 человек, которых увезли в участок.
По данным издания, ряд киргизских СМИ опубликовал ничем неподтвержденную информацию, что якобы столичные силовики «применяли насилие» против мигрантов. В МИД Киргизии сдержанно заявили, что Бишкек следит за ситуацией.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал этнические анклавы потенциальными «рассадниками экстремизма».