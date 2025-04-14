Скандал в бане. Силовики задержали мигрантов после жалоб москвичей

«Царьград»: в Москве мигранты из Киргизии не пускали россиян в баню

Полицейские провели рейд в одной из бань Москвы, куда не пускали посетителей-россиян. Задержали 40 человек, сообщило издание «Царьград» .

По данным издания, в бане засели мигранты из Средней Азии.

«Заведением владеет бизнесмен из Киргизии, который решил предоставлять банные услуги только своим соотечественникам», — говорится в статье.

Московские силовики провели рейд в бане, уложив киргизских посетителей на пол. В результате проверки задержали 40 человек, которых увезли в участок.

По данным издания, ряд киргизских СМИ опубликовал ничем неподтвержденную информацию, что якобы столичные силовики «применяли насилие» против мигрантов. В МИД Киргизии сдержанно заявили, что Бишкек следит за ситуацией.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал этнические анклавы потенциальными «рассадниками экстремизма».