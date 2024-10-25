Киргизы, цыгане… Когда в России вспомнят о русских?

Две трагедии произошли в России практически одновременно. В Москве зверски убили 78-летнюю Раису Кирсанову — по-своему выдающегося человека, одного из лучших специалистов по истории русского национального костюма. Была одной из лучших. Кроме того, Кирсанова — автор десятка книг и монографий. Ранее она работала в секторе русского искусства Нового и Новейшего времени в Государственном институте искусствознания, а также преподавала в Театральном училище имени Щукина.

Ее убил 39-летний подонок, приехавший из Киргизии. Нажрался спиртного и решил шататься по квартирам, чтобы ворваться в одну из них. Дверь у Кирсановой оказалась незапертой. Гражданин Киргизии ворвался в квартиру, избил хозяйку. Позднее Раиса Мардуховна умерла в больнице. Сам киргиз ничего не помнит и внятного сообщить не может.

По данным следствия, 19 октября 2024 года фигурант незаконно проник в квартиру, расположенную на Открытом шоссе в городе Москве, где напал на 78-летнюю женщину и нанес ей множественные удары по голове и туловищу. Спустя непродолжительное время от полученных повреждений потерпевшая скончалась в одной из городских больниц. Следственный комитет

Вторая трагедия. В Коркине (оттуда родом, кстати, блестящий хоккеист Артемий Панарин) цыгане убили женщину. У нее остались несовершеннолетние дети. Местные жители неоднократно жаловались в правоохранительные органы на беспредел, устроенный цыганами. Криминал — как среда обитания. Однако полицейские привычно бездействовали. Возмущенные люди объединились и дали отпор цыганам. Сгорели некоторые дома: Telegram-каналы писали, что у цыган вспыхнул героин. Успокаивать жителей, требующих одного — справедливости, приехал спецназ. Задержали 43 человек, большая часть из них не цыгане.

Я стараюсь сообщить все это максимально отстраненно. Максимально стараюсь. Хотя эмоции рвутся наружу, я сдерживаю их. Но задать главный вопрос я обязан: уважаемые власть имущие, не кажется ли вам, что две эти трагедии предельно символичны? Они как звон колокола, оглушивший Россию. Так почему вы настолько глухи? Что с вами? Все равно? Или бессилие? Или, страшно сказать, заговор?

Фото: РИА «Новости»

Есть символ в том, что гражданин Киргизии шатается по Москве, дергая ручки дверей. Не он же один, правда? Есть глубочайший символ в том, что такой подонок убивает такого человека — русского ментально и специалиста по национальным костюмам, по русской культуре. Вы понимаете весь жуткий символизм этого? Варвар приканчивает эталонного носителя и проводника русской культуры. Опять же есть колоссальный символ в том, что цыганские подонки — юношами их назвать не могу — убивают русскую женщину и у той остаются дети. Варвары уничтожают родителей, чтобы потом истребить детей.

Фото: РИА «Новости»

И есть символ в том, что доведенная бездействием властей толпа, которая всегда априори страшна, идет на улицы в поисках справедливости. Так выглядит приближение национального апокалипсиса.

Мне написали: ты что, Платон, поддерживаешь погромы? Люди любят писать глупости, не разобравшись. Я видел такое количество погромов, майданов, революций, что знаю одно: толпа совершает ужасное часто из-за вполне благих намерений. Но я знаю еще вот что: иногда она делает это ужасное, поскольку у нее не было другого выхода.

Я хочу, чтобы власть не доводила людей до такого. Все просто, на самом деле. Где местные начальнички были раньше? Почему покрывали коррупцию? Почему разрешали беспредел? Почему не защищали людей? И кто понесет наказание? Вот ключевой вопрос: кто реально понесет наказание?

Ведь сейчас, к сожалению, все эти истории с народным гневом относительно, скажем так, мигрантов канализируют в том числе, чтобы отвлечь от других возмущений. Но бить-то надо не в мигрантов, точно в первую очередь не в них, а в тех, кто этот беспредел крышует. Для того есть закон, по нему надо действовать. Но есть и справедливость Владимир Владимирович Путин, как всегда, максимально четко и убедительно сформулировал, что русского человека отличает запрос на справедливость. И сейчас он очень, очень силен. Так что не упустите момент, власть имущие, не позвольте, чтобы большая беда пришла в наш общий многонациональный дом.