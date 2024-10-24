Искусствовед Раиса Кирсанова погибла в Москве из-за пьяного мигранта. Как это допустили?

Бывший педагог Театрального института имени Бориса Щукина Раиса Кирсанова трагически погибла в Москве. На искусствоведа в ее же квартире напал пьяный мигрант. Приезжий попал в жилище случайно, а после избиения женщины просто уснул. Подробности случившегося узнал «Регнум» .

Умерла, не приходя в сознание

По информации источника агентства, на Кирсанову напали ночью 20 октября. Местные жители обратились в полицию и сообщили о неадеквате, который хулиганил в подъезде одного из домов на Открытом шоссе.

Когда на место прибыли полицейские, дебошир уже успел проникнуть в одну из квартир и устроить внутри настоящий погром. Но с места преступления сбежать не смог из-за своей невменяемости. При осмотре жилья правоохранители обнаружили и сильно избитую Раису Кирсанову.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу с тяжелыми травмами. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, параорбитальную гематому справа и ушиб мягких тканей лица.