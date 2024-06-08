Инвестиции в будущее. Андрей Воробьев поделился подробностями заключенных на ПМЭФ соглашений

Четвертый, заключительный день ПМЭФ стартовал в Санкт-Петербурге. Московская область заключила свыше 30 соглашений на сумму порядка 160 миллиардов рублей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поделился подробностями о будущих проектах в регионе в своем Telegram-канале .

Воробьев рассказал, что в производственно-логистическом парке «ДорХан–Можайск» появится завод, где будут выпускать теплоизоляционные материалы на основе базальта — минеральную вату и строительные сэндвич-панели.

«Так мы снизим дефицит в материалах и создадим более 350 рабочих мест», — указал губернатор.

Также на полях ПМЭФ подписали соглашение с компанией «ДорХан ЕРСМ». Объем инвестиции в проект составит порядка трех миллиардов рублей. Завод будет выпускать строительные сэндвич-панели с объемом до двух миллионов погонных метров в год. Производство планируют построить до конца 2025 года.

«Еще одно большое производство запустим в Подмосковье во второй половине 2025 года — по переработке полимерной упаковки. Здесь будут производить до 43 тысяч тонн сырья. Подписали соглашение с гендиректором индийской компании „Флекс Филмс Рус“ Джунаидом Кханом», — рассказал Воробьев.

Его строительство начнется в конце текущего года, а запуск запланирован на вторую половину 2025-го. Новое предприятие будет перерабатывать три вида полимерной упаковки. Оно создаст порядка 80 рабочих мест для жителей региона, а объем инвестиций составит около 4,6 миллиарда рублей.