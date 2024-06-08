Инвестиции в будущее. Андрей Воробьев поделился подробностями заключенных на ПМЭФ соглашений
Губернатор Воробьев обозначил значимые для Подмосковья проекты на ПМЭФ
Четвертый, заключительный день ПМЭФ стартовал в Санкт-Петербурге. Московская область заключила свыше 30 соглашений на сумму порядка 160 миллиардов рублей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поделился подробностями о будущих проектах в регионе в своем Telegram-канале.
Воробьев рассказал, что в производственно-логистическом парке «ДорХан–Можайск» появится завод, где будут выпускать теплоизоляционные материалы на основе базальта — минеральную вату и строительные сэндвич-панели.
«Так мы снизим дефицит в материалах и создадим более 350 рабочих мест», — указал губернатор.
Также на полях ПМЭФ подписали соглашение с компанией «ДорХан ЕРСМ». Объем инвестиции в проект составит порядка трех миллиардов рублей. Завод будет выпускать строительные сэндвич-панели с объемом до двух миллионов погонных метров в год. Производство планируют построить до конца 2025 года.
«Еще одно большое производство запустим в Подмосковье во второй половине 2025 года — по переработке полимерной упаковки. Здесь будут производить до 43 тысяч тонн сырья. Подписали соглашение с гендиректором индийской компании „Флекс Филмс Рус“ Джунаидом Кханом», — рассказал Воробьев.
Его строительство начнется в конце текущего года, а запуск запланирован на вторую половину 2025-го. Новое предприятие будет перерабатывать три вида полимерной упаковки. Оно создаст порядка 80 рабочих мест для жителей региона, а объем инвестиций составит около 4,6 миллиарда рублей.
Кроме того, будет построен транспортно-логистический хаб в Наро-Фоминском округе — он войдет в состав ТЛЦ «Селятино». Соответствующее соглашение было подписано в присутствии первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова и первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра на полях ПМЭФ.
Это первый трехсторонний проект, который объединит Россию, Казахстан и Китай и укрепит экономические связи между странами. В рамках соглашения построят мультисклад на 65 тысяч «квадратов», контейнерные площадки, а Казахстан взял на себя обязательства проложить три тысячи километров железнодорожных путей. Объем инвестиций в проект составит шесть миллиардов рублей. Работы завершат уже в следующем году.
«Подписали также декларацию о создании и запуске цифровой экосистемы на маршруте Китай — Казахстан — Россия. Она обеспечит полный цикл управления посылками — от интеграции с мировыми маркетплейсами до отслеживания местоположения. Такая система обеспечит также прозрачность и эффективность на каждом этапе оформления и перевозки груза», — подытожил Воробьев.
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