Собчак взяла интервью у робота Жени на стенде Подмосковья на ПМЭФ

Стоящим на стенде Московской области человекоподобным роботом Женей, отвечающим на вопросы гостей, заинтересовалась журналист Ксения Собчак. Включив запись на своем смартфоне, она начала запись интервью с роботом.

Свой вопрос Собчак посвятила подмосковным школам и попросила робота назвать лучшие учебные заведения Подмосковья.

«Какая подмосковная школа самая высокая в рейтинге всех подмосковных школ?» — спросила Собчак.

Найти ответ робот не смог, но предложил журналистке воспользоваться альтернативными источниками, чтобы получить интересующую информацию. По всей видимости, такой ответ Собчак не устроил и она раскритиковала внешний вид робота, который назвала жутковатым.

«Извините, что мой внешний вид вызвал у вас такие ощущения. Я создан для того, чтобы помогать и предоставлять информацию», — ответил робот на оскорбительный выпад.

Такое поведение Собчак впечатлило.

«Женя жжет!» — прокомментировала она свое общение с роботом.

С гостями Петербургского международного экономического форума подмосковный человекоподобный робот Женя общается при помощи модели искусственного интеллекта Yandex GPT. Он рассказывает о достижениях Подмосковья в области ЖКХ, инвестиций и туризма, а еще поддерживает диалог и может прочитать стихи.