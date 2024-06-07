Сегодня 19:21 Борьба за человеческий капитал. Какие задачи стоят по развитию городской среды в России Финогенов: изменение логистики потребовало быстрого развития городов России 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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Россия столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны Запада. Власти тратят усилия на противостояние санкциям, пресекают все попытки изолировать страну. Продолжается и обычная жизнь: малые города и поселки обрастают новыми домами, общественными пространствами, качественной инфраструктурой. Директор по развитию городской среды АО «ДОМ.РФ» Антон Финогенов в интервью 360.ru на полях ПМЭФ-2024 рассказал, на что сейчас делают основной упор и почему это так важно.

«Темпы [по развитию городской среды] увеличились, потому что есть несколько абсолютно экономических причин для этого. Поворот на Восток, изменение логистических цепочек требуют ускоренного развития населенных пунктов. Например, на Дальнем Востоке, в арктической зоне, на Северном Кавказе, в регионах Сибири», — подчеркнул он. Борьба за капитал Там, где необходимо строительство и развертывание новой инфраструктуры, нужно больше квалифицированных кадров. Соответственно, растет востребованность в людях, а это требует создать достойные общественные пространства, качественную жилую среду.

Развитие экономики и инфраструктуры сталкивается с конкуренцией за человеческий капитал. Антон Финогенов директор по развитию городской среды АО «ДОМ.РФ»

Один из важных инструментов для привлечения квалифицированных кадров, а самое главное, их удержания — городская среда. Сюда входят благоустройство, развитие транспортной, социальной, инженерной инфраструктуры, жилищный сектор. «Комфортная обстановка для людей — основополагающая, поэтому здесь мы видим экономические задачи», — сказал Финогенов.

Фото: РИА «Новости»

Плюсы для бизнеса Многие отрасли сельского хозяйства и машиностроения базируются в поселках малых и средних городов. И государство заинтересовано скорее развивать эти территории. «Это не только социальная, но и экономическая задача государства. Рост вложений в города растет, в том числе важный импульс — малый и средний бизнес», — отметил Финогенов. Собеседник 360.ru пояснил, что многие проекты связаны с развитием коммерческой инфраструктуры, куда активно входят частные предприниматели. И санкции тут даже сыграли положительную роль, ведь больше людей стали финансировать Россию. В результате появляются общественные пространства, заполненные кафе, досуговыми центрами и сервисами. Туда с удовольствием вкладывается бизнес, а население — в недвижимость. «Мы это видим по росту объемов ввода жилья. <…> Идет дополнительный, второй слой экономических эффектов <…> начинает все больше расширяться масштаб городской экономики. И этих экономик теперь не 10-15 в крупнейших агломерациях, а сотни по всей стране», — сказал собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Современный комфортный город. Он какой? Люди хотят жить там, где могут сделать хорошую карьеру, саморазвиваться. Современный комфортный город, по мнению Финогенова, в первую очередь закрывает именно такие потребности. «Такой центр производства разных видов занятости», — пояснил он. С другой стороны, для людей крайне важно чувствовать себя в безопасности. Не переживать за детей, пожилых родственников, друзей. Инфраструктура, транспорт, экология — все это важно.

Поэтому все решения, которые направлены на то, чтобы человек чувствовал себя спокойно, в тренде. Следующий важный вопрос связан с имиджем. Дело в том, что города должны вдохновлять. Антон Финогенов

Нужно помочь городам раскрыться через историю, природную среду, даже индустриальные особенности, которые позволяют быть интересным и медийно привлекательным. Это тоже важное направление для стратегирования. «Главное, чтобы все это решалось в комплексе. Не только внешние эффекты, но и системные преобразования инфраструктуры и среды», — обратил внимание Финогенов.

Пульс жизни Россия — многогранная страна, поэтому все решения принимают индивидуально, в зависимости от потребностей. Создание теплых остановок, озеленение или, наоборот, установка кондиционеров позволяют сделать жизнь людей комфортнее. Еще один важный момент — культура, религия, активность людей. Все это налагает свои особенности и определяет архитектурный стиль. «Есть города, больше ориентированные на туризм, или города, например, ориентированные на крупную промышленность. И это тоже очень сильно отличается — пульс жизни», — поделился Финогенов. Все лучшее — новым регионам Сейчас перед новыми регионами России стоят задачи восстановления и развития, потому что некоторая инфраструктура десятилетиями находилась в плохом состоянии.

Во многом эта инфраструктура должна быть даже лучше, чем в среднем по стране. Потому что люди это заслужили. Они живут в стрессовых условиях, это важно понимать. Качество среды должно хоть немного компенсировать все те издержки. Антон Финогенов

Сейчас активно развивают проекты, связанные с образованием и благоустройством. По словам директора по развитию городской среды ДОМ.РФ, это символ будущего. «Люди всегда должны понимать, что впереди свет, развитие, большие перспективы», — заключил Финогенов. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о создании федерального округа, куда войдут новые регионы России и Крым. Административная единица может получить название Новороссия. Однако в Кремле пока нет обсуждений на этот счет.