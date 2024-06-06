Новый федеральный округ появится в России

Новые регионы России и Крым войдут в новый федеральный округ России, который появится в ближайшее время. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Так же, как по всей России, будет создан федеральный округ, который будет включать в себя новые территории, вновь присоединенные, освобожденные от украинского нацизма. Когда президент примет это решение, я не знаю. Это сугубо его прерогатива. <…> Я думаю, что это должно быть в ближайшее время», — заявил Балицкий.

На вопрос журналиста о том, какое название получит новая административная единица, Балицкий предложил вариант Новороссия.

Губернатор Запорожской области подчеркнул, что создание отдельного федерального округа улучшит взаимодействие новых территорий с федеральным центром.

Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов 2022 года. По данным на апрель 2024 года, российские паспорта получили более 3,2 миллиона жителей новых регионов.