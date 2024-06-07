Кремль: решений о создании нового округа с Донбассом и Новороссией пока нет

Новый федеральный округ с Донбассом и Новороссией пока не собираются создавать. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС , таких решений не принимали.

«Много разных идей на этот счет, но никаких решений не принималось», — заявил официальный представитель Кремля.

На вопрос о том, планируются ли объявления о подобном решении в ближайшее время, Песков ответил отрицательно.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о федеральном округе, куда войдут новые регионы России и Крым. Новая административная единица может получить название Новороссия, а ее появление улучшит взаимодействие новых территорий с федеральным центром.

Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов 2022 года. Новым регионам России дали пять лет на полную интеграцию.