Сегодня 22:28 Какие выплаты нужно успеть оформить летом? Господдержка для семей с детьми: полный список льгот Юрист Федорова: в РФ изменились правила назначения пособия многодетным семьям 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Государство все активнее помогает российским семьям с детьми. Недавно ввели новую выплату, срок подачи на которую ограничен — лучше всего позаботиться об этом уже летом. Подробнее о формах господдержки, на которую могут претендовать семьи, — в материале 360.ru.

«Налоговый кешбэк»

Ежегодную семейную выплату на основе возврата налога на доход физлиц (НДФЛ) ввели в России с начала 2026 года. Семьи могут получить разницу между суммой НДФЛ, уплаченного за предыдущий год, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%, то есть до 7% уплаченного НДФЛ. На нее могут претендовать: семьи с двумя и более детьми — родными, усыновленными или подопечными — в возрасте до 18 лет включительно либо до 23 лет при очном обучении (при условии, что ребенок не состоит в браке и у него нет значительного собственного дохода);

семьи, где оба или один из родителей (усыновителей, опекунов) — граждане России с постоянным проживанием и налоговым резидентством в стране;

семьи, среднедушевой доход которых не выше полутора прожиточных минимумов трудоспособного населения по региону. В расчет входят большинство официальных доходов. Маткапитал и единовременные выплаты при рождении ребенка не учитываются.

семьи, где хотя бы один из родителей официально получает доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%. «Это могут быть зарплата, авторские вознаграждения, часть доходов ИП на общей системе налогообложения. Самозанятые и ИП на спецрежимах без уплаты НДФЛ не вправе получать эту выплату», — рассказала 360.ru юрист Ольга Федорова.

Фото: Oleg Spiridonov/Business Online / www.globallookpress.com

Имущество семьи не должно превышать установленные нормы (по жилью, гаражам, земельным участкам, транспортным средствам). Кроме того, у родителей не должно быть долгов по алиментам. На выплату имеет право каждый из работающих родителей, уплачивавших НДФЛ в году, предшествующем году подачи заявления. Заявления принимаются с 1 июня по 1 октября. Ольга Федорова предложила пример для расчета выплаты.

Интересно Мать, работая официально, заработала в 2025 году миллион рублей, НДФЛ — 13%. НДФЛ, рассчитанный по обычным правилам, составил 130 тысяч рублей (13% от миллиона). Если семья подходит под условия, ставка для нее составляет 6%. НДФЛ по льготной ставке равен 60 тысяч рублей (6% от миллиона). Семейная выплата составит: 130 тысяч — 60 тысяч = 70 тысяч рублей (7% от дохода).

Исходя из прожиточного минимума в Подмосковье, полная семья с двумя детьми может рассчитывать на «налоговый кешбэк», если родители вдвоем зарабатывают до 130 тысяч рублей.

Единое пособие на детей до 17 лет многодетным семьям

Сумма рассчитывается индивидуально и привязана к региональному прожиточному минимуму на ребенка. Стандартный размер выплаты составляет 50% от прожиточного минимума. Если после назначения базовой суммы среднедушевой доход семьи по-прежнему остается ниже прожиточного минимума, — 75%. Если и повышенный размер не позволяет достичь необходимого уровня дохода, то сумму прожиточного минимума выплачивают полностью. Недавно появилась возможность сохранить пособие, если среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум незначительно — до 10%.

Правила назначения выплаты изменились с 22 мая. Если многодетные малоимущие родители утратили право на пособие из-за превышения доходов с 1 января 2026 года, то им автоматически будет назначена выплата на 12 месяцев с января 2026-го. Уведомление о возобновлении права на соцпособия придет на портал «Госуслуги». Ольга Федорова юрист

Все отказы, вынесенные Соцфондом только по причине небольшого превышения дохода начиная с 1 января 2026 года, пересмотрят. Никаких заявлений подавать не нужно.

Подать заявление можно в любое время. Пособие назначается на 12 месяцев, после чего необходимо подавать новое. Выплата прекращается, когда ребенку исполняется 17 лет.

Единое пособие малоимущим на детей до 17 лет

Эту выплату также назначают на 12 месяцев с возможностью продления. Ее базовый размер также составляет 50% от прожиточного минимума на ребенка в регионе, но если сумма окажется недостаточной для достижения прожиточного минимума, ее могут увеличить до 75% или 100%. Условия получения этой формы господдержки: среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе;

каждый трудоспособный член семьи за последние 12 месяцев заработал не менее восьми МРОТ;

имущество семьи укладывается в установленные нормативы

заявитель и дети, на которых оформляется пособие, — граждане России, постоянно проживающие на ее территории. Если подать заявление в течение шести месяцев после рождения ребенка, пособие назначат с месяца рождения (но не ранее месяца приобретения ребенком гражданства России). В этом случае возможна выплата за все прошедшие месяцы, отметила Ольга Федорова. Если заявление подается позже, пособие назначат с месяца обращения, но опять же не ранее месяца приобретения ребенком российского гражданства. Заявление о назначении пособий можно подать через Госуслуги, лично в отделении Соцфонда России или через МФЦ.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Кроме того, в России предусматриваются разовая выплата пособия по беременности и родам за весь период декретного отпуска (в размере 100% среднего заработка) и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Ежемесячное пособие, которое в народе называют «декретными», начинают выплачивать со следующего дня после окончания больничного по беременности и родам. Продолжительность больничного зависит от течения беременности и родов. При одноплодной беременности и протекающих без осложнений родах это 140 дней (по 70 до и после рождения ребенка). При осложненных родах срок больничного после них продлевается до 86 дней. При многоплодной продолжительность отпуска по БиР — 194 дня (84 дня до родов и 110 после).