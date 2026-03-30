Новая семейная выплата с 2026 года. Кто и как может ее получить?
В 2026 году в России ввели новую ежегодную семейную выплату. Заявление на ее получение можно подать уже с 1 июня. Кто может претендовать на эту меру соцподдержки и как ее получить — в материале 360.ru.
Кому положена новая ежегодная выплата?
Получить ее могут семьи, в которых воспитываются двое и более детей в возрасте до 18 лет — или до 23, если это студенты на очном обучении.
Деньги получают оба родителя. При назначении оцениваются финансовое и имущественное положение семьи.
Условия назначения выплаты:
1. Среднедушевой доход семьи не больше, чем величина прожиточного минимума в регионе для трудоспособного населения, умноженная на полтора.
2. Заявитель и дети являются гражданами РФ и постоянно проживают в России.
3. В течение года, предшествующего подаче заявления, оба родителя работали и уплачивали НДФЛ.
4. У заявителя нет долгов по алиментам.
Кроме того, существует допустимый перечень движимого и недвижимого имущества семьи.
Правила назначения выплаты определяют закон № 179-ФЗ и постановление правительства РФ № 2173. Перечень документов, которые могут потребоваться для ее получения, содержит 60 пунктов.
Каков размер выплаты?
Размер выплаты равен разнице между начисленным налогом на доходы физлиц (НДФЛ) по ставке 13% и НДФЛ по ставке 6%. То есть государство возместит семье 7% от дохода, официально облагаемого НДФЛ.
Например, годовой доход родителя, с которого уплачен налог, достиг 700 тысяч рублей. Начисленный НДФЛ в размере 13% равен 91 тысяче рублей, налог по льготной ставке 6% — 42 тысячам. Разницу между ними — 49 тысяч рублей — и получит этот родитель.
Выплату будут производить через Соцфонд единовременно по итогам года.
Какое имущество может иметь семья, чтобы получить новую выплату?
Выплату могут назначить, если у семьи есть:
- одна квартира любой площади либо несколько квартир при условии, что на каждого члена семьи приходится не более 24 квадратных метров;
- один дом любой площади или несколько домов, если площадь составляет не более 40 «квадратов» на человека;
- одна дача;
- один гараж (если семья многодетная, в ней есть инвалид или автомобиль выдали семье в рамках соцподдержки, гаража может быть два);
- один или несколько земельных участков общей площадью максимум 0,25 гектара для горожан или одного гектара для сельских жителей;
- один автомобиль (два, если семья многодетная, в ней есть инвалид или автомобиль получен в качестве меры соцподдержки). Важно: машина «младше» пяти лет с двигателем мощнее 250 лошадиных сил может быть только у семей с четырьмя и более детьми.;
- один мотоцикл (два, если семья многодетная, в ней есть инвалид или мотоцикл получен в качестве меры поддержки);
- одно нежилое помещение;
- одна единица самоходной техники (трактов, комбайн и другие сельхозмашины) «младше пяти лет или два, если транспорт получен в качестве меры соцподдержки;
- один катер или моторная лодка «младше» пяти лет.
При назначении выплаты не учитываются:
- квартиры, признанные непригодными для жилья;
- жилые помещения, занимаемые заявителем и/или членом его семьи, если он страдает хроническим заболеванием в тяжелой форме, при которой совместное проживание в одном помещении невозможно;
- квартиры, дома, земельные участки, предоставленные семье в качестве меры соцподдержки;
- земли сельхозназначения
- земля, предоставленная по программе «Дальневосточный гектар»;
- хозпостройки, если они обеспечивают сооружения, которые расположены на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или на садовых участках;
- подвалы в многоквартирном доме;
- имущество общего пользования в СНТ или огородническом некоммерческом товариществе;
- самоходная техника и маломерные суда старше пяти лет независимо от их количества;
- имущество детей, находящихся под опекой/попечительством;
- имущество, находящееся под арестом и/или в розыске;
- имущество, в отношении которого действует запрет на регистрационные действия.
Как рассчитать среднедушевой доход семьи?
Сумму доходов всех членов семьи за предыдущий год до вычета налогов нужно разделить на 12 месяцев и количество членов семьи. В составе семьи учитываются заявитель и его/ее жена/муж, несовершеннолетние дети заявителя или дети, находящиеся под его опекой, и дети заявителя до 23 лет, если они учатся очно. Обучение только по дополнительным образовательным программам не считается.
При расчете доходов учитываются суммы, полученные от предпринимательства и трудовой деятельности (в том числе выплаты в рамках договора гражданско-правового характера и авторские гонорары), стипендии, пенсии, пособия и другие аналогичные выплаты, компенсации, полученные алименты, денежное довольствие военнослужащих и пособие при увольнении с военной службы, выплаты правопреемникам умерших застрахованных людей, доходы от вкладов (в том числе проценты), доходы от продажи и сдачи в аренду имущества, доходы от выигрышей.
Не учитываются ежемесячные выплаты по уходу за ребенком с инвалидностью, возмещающие ущерб страховые выплаты, соцпомощь в рамках социального контракта, выплаты в связи с рождением ребенка и маткапитал, налоговые вычеты, матпомощь на лечение ребенка. Полный список можно найти на сайте Соцфонда России.
Куда подавать заявление?
Заявления будут принимать с 1 июня по 1 октября 2026 года через «Госуслуги», в клиентской службе Соцфонда или в МФЦ. Форма заявления уже существует.
Отказать в выплате могут, если вы предоставили неверные сведения, лишены родительских прав или нарушили сроки подачи заявления.
Что еще нужно иметь в виду?
На новую выплату могут претендовать только официально работающие родители, но сколько времени они работали, значения не имеет. Важно, чтобы с их доходов отработанный период предыдущего года был уплачен именно НДФЛ. То есть самозанятые и ИП, применяющие специальные налоговые режимы и не имеющие других видов трудовых доходов, выплату не получат.
О том, что родители обязательно должны быть в официальном браке, в законе ничего не сказано. Оба родителя, даже если они разведены или живут в гражданском браке, могут независимо друг от друга подать заявление и получить деньги.
Если же, допустим, у женщины двое детей от бывшего мужа и один от нынешнего сожителя, на выплату могут претендовать она и экс-супруг. Ее новый мужчина сможет получить деньги только если у него есть свои дети.
Право на выплату придется подтверждать каждый год. Права на другие пособия семья не лишится.