Новая семейная выплата с 2026 года. Кто и как может ее получить?

В 2026 году в России ввели новую ежегодную семейную выплату. Заявление на ее получение можно подать уже с 1 июня. Кто может претендовать на эту меру соцподдержки и как ее получить — в материале 360.ru.

Кому положена новая ежегодная выплата?

Получить ее могут семьи, в которых воспитываются двое и более детей в возрасте до 18 лет — или до 23, если это студенты на очном обучении.

Деньги получают оба родителя. При назначении оцениваются финансовое и имущественное положение семьи.

Условия назначения выплаты:

1. Среднедушевой доход семьи не больше, чем величина прожиточного минимума в регионе для трудоспособного населения, умноженная на полтора.

2. Заявитель и дети являются гражданами РФ и постоянно проживают в России.

3. В течение года, предшествующего подаче заявления, оба родителя работали и уплачивали НДФЛ.

4. У заявителя нет долгов по алиментам.

Кроме того, существует допустимый перечень движимого и недвижимого имущества семьи.

Правила назначения выплаты определяют закон № 179-ФЗ и постановление правительства РФ № 2173. Перечень документов, которые могут потребоваться для ее получения, содержит 60 пунктов.