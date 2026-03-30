Новая семейная выплата с 2026 года. Кто и как может ее получить?

В 2026 году в России ввели новую ежегодную семейную выплату. Заявление на ее получение можно подать уже с 1 июня. Кто может претендовать на эту меру соцподдержки и как ее получить — в материале 360.ru.

Кому положена новая ежегодная выплата?

Получить ее могут семьи, в которых воспитываются двое и более детей в возрасте до 18 лет — или до 23, если это студенты на очном обучении.

Деньги получают оба родителя. При назначении оцениваются финансовое и имущественное положение семьи.

Условия назначения выплаты:

1. Среднедушевой доход семьи не больше, чем величина прожиточного минимума в регионе для трудоспособного населения, умноженная на полтора.

2. Заявитель и дети являются гражданами РФ и постоянно проживают в России.

3. В течение года, предшествующего подаче заявления, оба родителя работали и уплачивали НДФЛ.

4. У заявителя нет долгов по алиментам.

Кроме того, существует допустимый перечень движимого и недвижимого имущества семьи.

Правила назначения выплаты определяют закон № 179-ФЗ и постановление правительства РФ № 2173. Перечень документов, которые могут потребоваться для ее получения, содержит 60 пунктов.

Каков размер выплаты?

Размер выплаты равен разнице между начисленным налогом на доходы физлиц (НДФЛ) по ставке 13% и НДФЛ по ставке 6%. То есть государство возместит семье 7% от дохода, официально облагаемого НДФЛ.

Например, годовой доход родителя, с которого уплачен налог, достиг 700 тысяч рублей. Начисленный НДФЛ в размере 13% равен 91 тысяче рублей, налог по льготной ставке 6% — 42 тысячам. Разницу между ними — 49 тысяч рублей — и получит этот родитель.

Выплату будут производить через Соцфонд единовременно по итогам года.

Какое имущество может иметь семья, чтобы получить новую выплату?

Выплату могут назначить, если у семьи есть:

При назначении выплаты не учитываются:

Как рассчитать среднедушевой доход семьи?

Сумму доходов всех членов семьи за предыдущий год до вычета налогов нужно разделить на 12 месяцев и количество членов семьи. В составе семьи учитываются заявитель и его/ее жена/муж, несовершеннолетние дети заявителя или дети, находящиеся под его опекой, и дети заявителя до 23 лет, если они учатся очно. Обучение только по дополнительным образовательным программам не считается.

При расчете доходов учитываются суммы, полученные от предпринимательства и трудовой деятельности (в том числе выплаты в рамках договора гражданско-правового характера и авторские гонорары), стипендии, пенсии, пособия и другие аналогичные выплаты, компенсации, полученные алименты, денежное довольствие военнослужащих и пособие при увольнении с военной службы, выплаты правопреемникам умерших застрахованных людей, доходы от вкладов (в том числе проценты), доходы от продажи и сдачи в аренду имущества, доходы от выигрышей.

Не учитываются ежемесячные выплаты по уходу за ребенком с инвалидностью, возмещающие ущерб страховые выплаты, соцпомощь в рамках социального контракта, выплаты в связи с рождением ребенка и маткапитал, налоговые вычеты, матпомощь на лечение ребенка. Полный список можно найти на сайте Соцфонда России.

Куда подавать заявление?

Заявления будут принимать с 1 июня по 1 октября 2026 года через «Госуслуги», в клиентской службе Соцфонда или в МФЦ. Форма заявления уже существует.

Отказать в выплате могут, если вы предоставили неверные сведения, лишены родительских прав или нарушили сроки подачи заявления.

Что еще нужно иметь в виду?

На новую выплату могут претендовать только официально работающие родители, но сколько времени они работали, значения не имеет. Важно, чтобы с их доходов отработанный период предыдущего года был уплачен именно НДФЛ. То есть самозанятые и ИП, применяющие специальные налоговые режимы и не имеющие других видов трудовых доходов, выплату не получат.

О том, что родители обязательно должны быть в официальном браке, в законе ничего не сказано. Оба родителя, даже если они разведены или живут в гражданском браке, могут независимо друг от друга подать заявление и получить деньги.

Если же, допустим, у женщины двое детей от бывшего мужа и один от нынешнего сожителя, на выплату могут претендовать она и экс-супруг. Ее новый мужчина сможет получить деньги только если у него есть свои дети.

Право на выплату придется подтверждать каждый год. Права на другие пособия семья не лишится.

