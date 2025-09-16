Сегодня 14:04 Самая далекая колония особого режима. Как устроена «Снежинка»? 0 0 0 Фото: 360.ru и ИИ от Freepik Общество

«Снежинка» — это дальневосточная колония для пожизненно осужденных. Туда стремятся попасть все, ведь ИК-6 не только самая современная, но и самая «мягкая» зона в России.

История ИК «Снежинка» «Снежинка», или, если официально — ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, держит пальму первенства как самая новая и самая далекая колония особого режима для осужденных пожизненно во всей стране. Она построена прямо посреди амурской тайги — в хабаровском поселке Эльбан. Его название для эвенков и ульчи значит «простор», «просторное место», а для нанайцев — «солнечная долина». С 1972 года в Эльбане действовала исправительная колония строгого режима № 17. С 1996 по 2012 год на ее месте строили следственный изолятор на 800 мест. Но такой замах оказался лишним: в огромном комплексе содержалось чуть больше 60 подследственных. Тогда на месте СИЗО решили создать ИК особого режима. Постройка по шведскому проекту обошлась в полтора миллиарда рублей. Всего в «Снежинке» 144 камеры на 378 осужденных. Первых постояльцев — более сотни человек — приняли в сентябре 2017 года. Они прибыли из «Черного беркута» Свердловской области. Эту исправительную колонию особого режима для пожизненно осужденных собирались закрыть в 2019-м (и закрыли), так что контингент начали перевозить загодя.

Убийца Владимир Криштопа в числе прочего отбывал свой 25-летний срок в оренбуржской ИК-6. Вместе с сокамерниками убийца «в порядке творческой инициативы» сделал скульптуру дельфина из папье-маше. Так у колонии появилось название «Черный дельфин». А когда сидел в уральской ИК-56, помогал бывшему гаишнику, который сидел за убийство тещи, сделать бетонную скульптуру беркута, держащего в когтях голову змея. Так появился «Черный беркут».

Почему ИК-6 назвали «Снежинкой» Практически у всех ИК для пожизненно осужденных есть свои неформальные названия: «Полярная сова», тот же «Черный беркут», «Черный дельфин». Имя «Снежинка» появилось благодаря сотруднику колонии, который летал над окрестностями на параплане. Он рассказал, что с высоты птичьего полета здание колонии очень похоже на снежинку. Постройка действительно нестандартная. От главного корпуса лучами расходятся здания для заключенных, причем не ровные, а словно ступеньками. Потому передавать сообщения, да и вообще видеть, что происходит в других камерах, невозможно. Впрочем, это в любом случае не осталось бы незамеченным: систем слежения в ИК больше, чем в аэропорту Домодедово. Колония буквально нашпигована датчиками слежения, видеокамерами и прочими охранными системами. Они установлены в коридорах, камерах, на улице и следят не только за территорией ИК, но и за поселком. На каждом этаже есть наблюдательные пункты, на входе стоят датчики, сканирующие сетчатку глаз. Сбежать отсюда невозможно, да никто и не пробовал это сделать.

Фото: ИК-6 УФСИН по Хабаровскому краю / ФСИН РФ

Распорядок в ИК «Снежинка» Команда «подъем» раздается в 6:00, затем умывание, заправка кроватей, завтрак и работа в швейном и деревообрабатывающем цехах, некоторые трудятся в мастерской, где расписывают иконы и делают сувениры. Так жизнь течет до полудня, затем часовой перерыв, в который входит обед, а потом все снова идут трудиться. После работы наступает время прогулки — только с сокамерниками! — во внутреннем дворе. Разговаривать запрещено, над головой зарешеченное небо. Ужин в 17:00 и свободное время до вечерней проверки в 20:40. Отдыхать на кроватях нельзя, но можно сидеть на привинченных к полу стульях, ходить по камере, разговаривать между собой, заниматься физическими упражнениями.

Фото: Aleksandr Schemlyaev / www.globallookpress.com

Часто устраивают чтения вслух: в распоряжении заключенных библиотека с книгами и журналами. Можно брать наборы шахмат или шашек. Раз в неделю администрация колонии устраивает киносеанс. Кстати, можно установить в камере и собственный телевизор, но покупать его постоялец должен исключительно за свой счет. Также в колонии есть магазин, где за деньги заказывают сладости. Но существует лимит: первые 10 лет срока заключенный может тратить не более шести тысяч рублей в месяц, затем расходы увеличиваются на тысячу. После 20 лет разрешают спустить на покупки уже семь с половиной тысяч рублей. Сидят в «Снежинке» по одному, по двое, максимально большие камеры рассчитаны на четырех человек. Есть радио (включается и выключается охраной), розетки для кипятильников. Ровно в 22:00 свет выключается — отбой.

Фото: Александр Кондратюк / РИА «Новости»

Нарушители в «Снежинке» Просто так людей в одну камеру не отправляют: подбором соседей занимается специальная психологическая служба. Конфликты никому не нужны, так что с новичками обязательно проводят беседу, во время которой выясняют их идеологические и религиозные воззрения, возможную склонность к насилию и суициду. Кстати, самоубийств здесь ни разу не было. Нарушителям приходится несладко. Их могут отправить в штрафной изолятор на срок до 60 дней, а в отдельных случаях переводят на особо строгий тюремный режим. Ни свиданий, ни посылок, ни привычных камер: переводят в специальные, где вместо обычных кроватей — лежаки, которые на день убираются и пристегиваются к стене. В таких условиях могут продержать до трех лет. Недовольных в «Снежинке» достаточно. Кому-то не нравятся собаки (их, кстати, немного, по сравнению с другими «строгими» колониями — слишком уж крутые системы безопасности). Других не устраивает, что все осужденные обязаны работать, вне зависимости от желания. Но, говорят, до сих пор не нашлось ни одного заключенного, который бы рискнул попасть в ШИЗО.

Заключенные считают, что в ИК-6 условия жизни значительно лучше, чем в аналогичных колониях, пусть «Снежинка» и расположена совсем близко к Крайнему Северу. Однако один недовольный все же нашелся: в 2018 году некий убийца и вор подал прошение о переводе в соликамскую ИК-2 «Белый лебедь». Оказалось, его не на шутку пугали низко летящие над учреждением истребители, которые производят на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Арестанту пошли навстречу.

Тюремный рацион и свидания Питаются заключенные три раза в день. Еду подают через окошко в двери, а сами блюда не могут повторяться больше трех дней подряд. Пища простая: каши, кисели, супы из круп, салаты, например, морковный или капустный, компот, чай, хлеб. Пайки по камерам развозят на тележках арестанты, которые работают на кухне. Свидания — хоть продолжительные, хоть краткосрочные — можно получить только при условии отсутствия правонарушений. Длительные встречи сроком до трех дней проходят в помещении, похожем на двухкомнатную квартиру с кухней и спальней. Такое поощрение дают не более двух раз в год. Для краткосрочных свиданий тоже есть специальная комната. Поперек нее стоит стеклянная перегородка, с обеих сторон стулья и столы, на которых стоят телефоны. Разговаривать можно максимум четыре часа, за год три раза. Вот только добираться в «Снежинку» для родственников осужденных очень долго и очень дорого, поэтому посетители тут редкость.

Фото: Viktor Chernov / www.globallookpress.com

Известные заключенные ИК «Снежинка» Убийца Игорь Давыдов Как и в других колониях, где сидят пожизненно осужденные, в «Снежинке» достаточно бандитов, убийц, террористов и маньяков. У большинства такой послужной список, что их довольно трудно назвать людьми. Один из таких — владимирский убийца Игорь Давыдов. Когда он отбывал наказание за разбой, родители попросили его двоюродную сестру помочь с досрочным освобождением. Та не отказала: обивала пороги, обещала вместе с мужем взять на поруки, устроить на работу и найти жилье непутевому родственнику. Поверили, выпустили. Родные выполнили все обещания: дали крышу над головой и стабильную работу. Только вот Давыдов был недоволен и работой, и зарплатой. Вместе с бывшим сокамерником осенью 2002-го отправился грабить добродетелей. А так как вся семья находилась дома, рецидивисты их всех убили: сестру, ее мужа, их сыновей (младшему было всего полтора года), няню. И все ради 60 тысяч рублей и пары золотых украшений. Сейф душегубы ни вытащить, ни вскрыть не смогли.

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА «Новости»

Убийца Рауф Гардашов Уроженец Азербайджана Рауф Гардашов должен был покинуть Россию осенью 2016-го: ему как раз выдали соответствующее предписание. Накануне отъезда мужчина вдруг заподозрил жену в неверности. Набросился на нее и двадцать раз ударил ножом, а затем зарезал маленькую дочь и убежал. Убитых нашла бабушка, которая вернулась с прогулки вместе со старшим ребенком. При задержании Гардашов сопротивлялся, даже холодильник в окно выбросил, кидался с ножом на полицейских. На суде кричал, намекая на суицид: «Первый и последний раз вы меня видите! Где дочь, где жена, там я должен быть!» Да только ничего он с собой не сделал, даже не пытался. Отправился в «Снежинку» и до сих пор там сидит.

Фото: Убийца Евгений Краснояров. Эмилия Габдуллина / Википедия

Серийный убийца Евгений Краснояров Евгений Краснояров без зазрения совести лишал жизни и женщин, и мужчин. Все они были виноваты только в том, что имели не ту национальность и попались на глаза лютующему педагогу. Да-да, он работал в детско-юношеской спортивной школе и даже оборудовал на ее чердаке тайник, где хранил нелегальное огнестрельное оружие. Говорят, точное количество жертв за 10 лет так и не удалось установить, но для пожизненного срока хватило и доказанных восьми убийств. В 2018-м Красноярову вынесли приговор, и тот отправился в «Снежинку». Там он вел себя настолько агрессивно, что вне камеры передвигается только в наручниках, в отличие от всех остальных.