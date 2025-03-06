06 марта 2025 04:45 Заполярная зона. Кто и за что сидит в колонии особого режима «Полярная сова» 0 0 0 Фото: Табылды Кадырбеков / РИА «Новости» Общество

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«Полярная сова» — знаменитая исправительная колония № 18 за Полярным кругом, в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Кто сидит в этой особой зоне, почему она получила такое название и кому все-таки удалось вырваться оттуда на свободу — в материале 360.ru.

ИК-18 «Полярная сова»: история В середине XX века в СССР решили проложить Трансполярную магистраль — железную дорогу от берегов Баренцева до Охотского моря и Чукотки длиной полторы тысячи километров. Строителями были заключенные, так что проект получил негласное прозвище «Мертвая дорога» — уж очень многим людям эта «железка» стоила жизни. В 1961 году, во время строительства ветки Салехард — Игарка, вдоль путей возвели небольшую станцию «Подгорная», а затем возле нее — режимный поселок Харп. Изначально там содержали арестантов, работавших на стройке. Однако проект магистрали так и не довели до конца. После ее закрытия там организовали исправительно-трудовую колонию. Местные заключенные работали на заводе железобетонных конструкций, что находился неподалеку. Но в 1973 году в ИК-18 начали отправлять особо опасных рецидивистов. Позже, уже в начале нового века, добавился новый статус — исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных.

Фото: Pravda Komsomolskaya / www.globallookpress.com

Почему «Полярную сову» так назвали Обычно неофициальное название колонии «Полярная сова» объясняют так: народы Севера верят, что эта птица провожает души в царство мертвых. Если учесть, что многие из сидельцев ИК-18 никогда не выйдут на свободу, мистическая история вполне подходящая. Вот только бывшие арестанты утверждают другое. Когда полярная, или белая, сова высматривала добычу, она замирала, сидя на ветке или на снегу. При небольшой ловкости ее довольно просто зашибить камнем или палкой. Хотя мясо этой птицы жесткое и нередко сильно пахнет рыбой, есть можно — главное, варить подольше. Так что птицы просто помогали заключенным выжить, служа дополнительным пайком. Однако такую правду не продашь. А вот всевозможные скульптуры сов, которые режут из дерева сидельцы колонии, отлично и за большие деньги расходятся вкупе с легендой о проводнике душ.

Фото: Белая сова, полярная сова (Nyctea scandiaca), птица семейства совиных. Arne Dedert/dpa / www.globallookpress.com

Как живут заключенные в «Полярной сове» Осужденные ИК-18 работают в котельных, ремонтируют автомобили, выращивают овощи в теплицах и пекут хлеб (все это отправляют на прилавки Харпа и Лабытнанги). Шьют форму для сотрудников колонии, спецодежду для заключенных, даже одежду коренных народов Ямала. Делают сувениры из дерева и украшения из уральского камня. Но это касается только тех, у кого есть шанс выйти на волю из «строгой» стороны колонии. Совсем другой расклад у тех, кто находится в зоне особого режима — пожизненно осужденных. Они проводят в своих камерах 22 часа в сутки, выйти удается только на непродолжительную прогулку, прием к врачу или визит к сотрудникам ИК-18.

Фото: Alexey Myakishev / www.globallookpress.com

Камеры рассчитаны на одного и двоих постояльцев, но некоторые сидят в одиночестве, поскольку не могут ни с кем ужиться. Светлые стены и потолок, интерьер минимальный: стол, кровать, тумба, шкаф, бак с водой, туалет, зарешеченные окно и лампочка. Подъем в 06:00, отбой — в 22:00, плюс постоянный круглосуточный надзор.

Кто сидит в «Полярной сове» Террорист Нурпаша Кулаев Чеченец Нурпаша Кулаев вместе со старшим братом Ханпашой участвовал в организации взрыва у военного госпиталя в Моздоке 1 августа 2003-го, что унес жизни более полусотни людей. Этот же террорист оказался единственным выжившим из тех, кто в сентябре 2004 года захватил школу в Беслане. Тогда погибли 333 человека, 186 из них — дети. Удивительно, но Кулаев считает свое наказание чрезмерно суровым. Он не теряет надежду выйти на свободу и утверждает, что родственники ждут его. Террорист также не раз подчеркивал, что верующий человек, потому даже не мыслит о самоубийстве.

Фото: Нурпаша Кулаев в зале Верховного суда Северной Осетии, Владикавказ, 24 октября 2005 года. Заур Фарниев / РИА «Новости»

Битцевский маньяк Пичушкин Александр Пичушкин получил всероссийскую славу как «Битцевский маньяк». Первое убийство он совершил 18-летним парнем, а войдя во вкус лишил жизни почти полсотни человек (к сожалению, не все эпизоды удалось доказать). На суде маньяк не скрывал, что планировал довести убийства до 64 — по количеству клеток на шахматной доске. Говорят, в «Полярной сове» Пичушкина сначала подселили к Кулаеву. Но после угроз террорист испугался и попросил о переводе в другую камеру. Другие соседи тоже не прижились, так что маньяк остался в одиночке. Он не скрывает, что, окажись на воле, «первым делом убил бы пару человек, чтобы стресс снять, изнасиловал женщину и выпил водки».

Фото: Александр Пичушкин во время оглашения приговора в Мосгорсуде, 29 октября 2007 года. Алексей Панов / РИА «Новости»

«Златоустовский паук» Николай Мозгляков бросил школу после шестого класса и в 14 лет первый раз получил срок за кражи и драки. Потом еще и еще раз. Весной 2008 год он напал на трех школьниц — изнасиловал девочек и забил ножом. Буквально чудом одной из жертв удалось выжить: она подробно описала убийцу и татуировку паука у него на руке. Говорят, когда Мозгляков насиловал и убивал, он улыбался. Такая же улыбка была у него в зале суда.

Интересно После 10 лет пребывания в ИК-18 Мозгляков признался в нападении на 12-летнюю девочку, и новое следствие подтвердила его вину. С 2023 года педофил начал настаивать на своей невиновности и требовать пересмотра приговора. Безрезультатно. После 10 лет пребывания в ИК-18 Мозгляков признался в нападении на 12-летнюю девочку, и новое следствие подтвердила его вину. С 2023 года педофил начал настаивать на своей невиновности и требовать пересмотра приговора. Безрезультатно.

Бандит Ося Ореховскую преступную группировку заслуженно считали одной из самых жестоких банд: они с 90-х годов держали в страхе весь юг и юго-запад Москвы. Их лидера Сергея Буторина по кличке Ося и его телохранителя удалось задержать лишь совместными усилиями испанской и российской полиции, Интерпола и оперативников и ФСБ. На суде в 2011 году Буторина признали виновным в убийстве 38 человек, приговорили к пожизненному заключению и отправили в «Полярную сову». Осенью 2022-го бандит попросился в зону боевых действий на Украине, но ему отказали. Зато сиделец может утешиться тем, что ему посвятил песню некий рэпер SLAVE33.

Фото: Лидер Ореховской ОПГ Сергей Буторин («Ося»), 6 сентября 2011 года. Андрей Стенин / РИА «Новости»

Исключение из правил Анвар Масалимов родился в 1955 году в Уфе. Родители нормально заботились о своих детях и ему, самому младшему, тоже хватало любви и заботы. Окончив среднюю школу, отслужил в армии, женился, потом работал, где подвернется: экспедитором, монтажником, разнорабочим. В середине 70-х стал отцом. В 1980 году, будучи в командировке в Пермском крае, Масалимов по пьяной лавочке повздорил с коллегой, а потом просто зарезал собеседника. Позже, на следствии, Масалимов отрицал вину. Заявил, что ничего не помнил из-за амнезии, вызванной алкогольным опьянением, но суд не посчитал это смягчающим обстоятельством. Серьезный срок ничему не научил убийцу: в августе 1991-го, снова после совместной выпивки, он задушил и расчленил пенсионера, разбросав останки жертвы на его же приусадебном участке. Масалимов вновь отказался признавать вину, традиционно сославшись на пьяную амнезию.

Фото: Исправительная колония «Полярная сова» в поселке Харп / РИА «Новости»

На этот раз убийца-рецидивист получил высшую меру наказания, но пока дожидался исполнения приговора, в России приняли мораторий на смертную казнь. Дальше Масалимову снова повезло: Уголовный кодекс 2003 года уже не предусматривал такого жесткого наказания за его преступление. И убийца начал строчить кассационные жалобы Летом 2016 года Масалимов освободился из исправительной колонии № 18. Он стал и до сих пор остается единственным человеком с пожизненным приговором, который вышел на свободу из «Полярной совы». Правда, через три года он жестоко избил человека и снова сел на пять лет. В прошлом году рецидивист отбыл свое наказание.