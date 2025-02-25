Сброшенную с «Ласточкиного гнезда» кошку Мусю нашли живой

Кошку Мусю, которую 23 февраля выбросили в море со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда» в Крыму, нашли живой. Об этом 360.ru рассказали волонтеры.

К Мусе уже выехали спасатели. С моря достать животное невозможно, поэтому люди ждут прибытия альпинистов, чтобы спуститься к ней сверху.

В «Крым-Спасе» подтвердили 360.ru эту информацию.

«Уехали туда. Пять спасателей ялтинского отряда», — рассказали в службе.

Телеканал «Крым 24» уточнил, что кошка сильно напугана и жалобно мяукает. По последним данным, ее удалось достать с обрыва.

В конце прошлой недели в «Ласточкино гнездо» приехал житель Санкт-Петербурга. Сначала он погладил кошку, а затем отнес на смотровую площадку и скинул в море. Живодера задержала полиция. Свои действия он объяснил тем, что питомец начал вырываться из его рук.

Мусе около 10 лет, она считается одной из достопримечательностей замка и охотно идет на контакт с посетителями.