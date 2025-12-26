Сегодня 15:38 Шестидневка — прямой путь к раку. Как смена графика может ударить по нации Психиатр Голубинская: шестидневка приведет к массовой депрессии у россиян 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что для поднятия экономики в России давно пора ввести шестидневную рабочую неделю. Он отметил, что на здоровье граждан такое нововведение никак не отразится. Россияне восприняли предложение по-разному. Кому-то идея показалась хорошей, а кто-то принял слова специалиста в штыки, ведь отдых — залог хорошего самочувствия. Как на самом деле шестидневка может повлиять на жизнь? В теме разобрался 360.ru.

«Бытовуха» чистой воды По мнению терапевта, кардиолога, врача функциональной диагностики Андрея Кондрахина, с точки зрения физиологии и здоровья шестидневный режим работы не принесет вреда, но могут возникнуть серьезные парамедицинские проблемы. «С точки зрения физиологии мы не пострадаем. Вопрос только в рабочей неделе: сколько будет? <… > Если оставить ее восьмичасовую, наверное, это будет сложновато», — сказал он. Однако, по словам врача, есть иные аспекты, не относящиеся напрямую к физическому здоровью. Чем выше уровень активности, тем здоровее организм человека. «Когда людям встречаться, если у них один выходной, который они вынуждены провести, решая какие-то дела домашние? А завтра уже на работу. В общем, бытовуха чистой воды», — сказал эксперт.

Времена изменились, работы стало больше Он отметил, что работать можно хоть каждый день, организм ко всему адаптируется. Вопрос состоит в периоде восстановления. Раньше была шестидневная рабочая неделя и граждане привыкли к ней, строили планы вокруг одного выходного. Однако в прошлом не было информационных технологий и большой нагрузки на организм. Сегодня люди чувствуют сильное напряжение, объем поглощаемой информации значительно увеличился. «Интенсивность работы должна компенсироваться отдыхом. То есть, у нас должно быть больше времени на отдых, рабочий день должен быть короче», — сказал Кондрахин.

У людей не хватает времени Также 360.ru спросил мнение по поводу шестидневки у кандидата медицинских наук, психиатра, психотерапевта Ольги Голубинской. Эксперт негативно высказалась о предложенных изменениях. По ее словам, эта мера серьезно отразится на здоровье нации и значительно усугубит демографические проблемы. Сейчас люди и без того много работают. Существуют и ненормированные рабочие дни, когда граждане трудятся по 12 часов. У большинства основной акцент смещен на труд. «Мы забываем совершенно про себя. Сейчас время крайне тяжелое <…> идут проблемы со здоровьем, потому что люди неправильные акценты в жизни ставят. У них мало времени заняться спортом, хотя мы это пропагандируем, мало времени заняться собой, мало времени вообще для своего развития», — сказала врач. По ее словам, если введут шестидневку, людям будет технически некогда заниматься семьей, бытом и собой. На работе тратится энергетический ресурс, восполнить который можно с помощью отдыха, путешествий и общения с друзьями.

Время «пустых людей» Голубинская отметила, что в Советском Союзе люди были активнее и счастливее. Они имели ресурсы для восполнения энергии. Благодаря этому граждане и работали эффективнее. Сейчас настало время «пустых людей». На работе сотрудники изматываются, им еле хватает сил, чтобы дойти до дома. «Если жизненной энергии нет, а на размножение нужно очень много силы человеческой, соответственно, падает репродуктивная функция», — сказала психиатр. Она выразила уверенность, что забирать дополнительную возможность для отдыха у населения нельзя — у людей и так мало сил. Следует, наоборот, подумать о здоровье нации, немаловажный фактор которого — полноценный отдых. «Убирать лишний рабочий день — ни по каким параметрам в данное время нельзя. <…> Это сейчас, в данных условиях, подорвет здоровье нации», — объяснила Голубинская. Она отметила, что человек физически не может отдохнуть за один день. В субботу люди только начинают отходить от работы, а в воскресенье по-настоящему отдыхают.

Прямой путь к раку Кроме того, непрерывная работа приводит к переутомлению и стрессу. Это грозит не только обострением всех хронических заболеваний, но и появлением новых. «Падает уровень отдыха, падает астенизация организма. В неврологии это астенический синдром, в психиатрии это депрессивный синдром или депрессия. Соответственно, депрессия — это нет жизненного тонуса», — сказала эксперт. Врач объяснила, что смысл жизни заключается в саморазвитии, накоплении энергии. Однако люди ставят в приоритет работу и деньги. В итоге организм начинает разрушаться. Обостряются болезни, падает иммунитет — это прямой путь к раку, считает Голубинская.