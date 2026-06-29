Сегодня 03:06 Как продать овощи со своего огорода и не получить штраф: пошаговая инструкция Юрист Матюшенков назвал три условия легальной торговли излишками урожая 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Любой дачник обрадуется богатому урожаю, позволяющему не только накормить семью, но и подзаработать. Но если не знать законов, попытка продать ягоды, овощи, фрукты со своего огорода может обернуться штрафом. Разбираемся, как этого избежать.

Имеют ли право дачники продавать урожай со своего участка?

Продукцией, выращенной на своей земле, действительно можно торговать без регистрации индивидуального предпринимательства. Это указано в Федеральном законе № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», рассказал 360.ru юрист Дмитрий Матюшенков. Но важно соблюсти грань между продажей излишков и ведением незаконной предпринимательской деятельности. Можно продавать свой урожай, ничего не нарушая, если: речь не идет о систематическом извлечении прибыли;

вы не привлекаете наемных рабочих — торгуете только сами или вместе с членами семьи;

продаете то, что вырастили на земле, принадлежащей вам по праву собственности или аренды.

Если же продажи приобретают регулярный характер, сопровождаются использованием рекламы, наймом помощников или перепродажей покупных овощей, контролирующие органы квалифицируют такие действия как незаконное предпринимательство. Оно влечет за собой штрафы и конфискацию продукции. Дмитрий Матюшенков заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук, юрист

Нужно ли платить налоги с дохода от продажи урожая?

Если речь идет о ведении хозяйства для личных нужд, а не о систематической коммерческой деятельности, платить не придется. В этом случае доходы от продажи продукции животноводства и растениеводства не облагаются НДФЛ. Чтобы вы могли воспользоваться этой льготой, нужно, чтобы площадь земельного участка не превышала 0,5 гектара и у вас опять же не было наемных рабочих.

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Подтвердить свое право на безналоговую торговлю можно, получив справку в местной администрации или правлении садоводческого товарищества. Там же можно запросить допуск на специализированные сельхозярмарки и рынки. «Этот документ удостоверяет, что продукция действительно выращена владельцем участка и членами его семьи, что автоматически снимает вопросы со стороны налоговых органов», — пояснил Дмитрий Матюшенков.

Нужно ли получать сертификаты на продукцию?

Свежие овощи, фрукты, ягоды, зелень и бахчевые культуры, выращенные в домашних условиях, не подлежат обязательной сертификации или декларированию соответствия. Но вы все равно обязаны следить за качеством товара.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

А продукты животноводства — молоко, яйца, мясо — можно продавать только при наличии разрешения от ветеринарных служб. Кроме того, какой бы то ни было продукцией запрещено торговать в не предназначенных для этого местах: на обочинах трасс, возле остановок общественного транспорта или в стихийных точках. Это грозит штрафом за нарушение правил благоустройства. Его размер в основном определяется на региональном уровне.

За что еще могут оштрафовать?

Штрафы за незаконное предпринимательство можно получить по разным статьям КоАП РФ. Ответственность наступает за торговлю без лицензии в случае, если она нужна, и даже за использование несертифицированных семян при выращивании сельхозкультур для продажи. Для граждан речь в основном идет о небольших суммах — до пары тысяч рублей. Но дополнительно у нарушителя могут конфисковать всю продукцию.

Фото: Alexander Legky, Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com

Региональные законы иногда оказываются даже более жесткими, чем федеральные. Например, по КоАП Москвы торговля вне специально отведенных для этого мест грозит физлицам штрафом до пяти тысяч рублей. Кстати, с 2025 года Федеральная налоговая служба автоматически отслеживает регулярные переводы на карты физических лиц. Так что скрывать нелегальную торговлю стало еще труднее.