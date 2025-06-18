Минэкологии Подмосковья напомнило о справочнике-определителе для лесных грибов

После дождей леса Подмосковья накрыло грибной волной. В Минэкологии региона призвали быть внимательными при сборе и заранее ознакомиться с произрастающими видами в справочнике-определителе.

В ближайшее время начнут появляться белые грибы, маслята, подосиновики, лисички и подберезовики. Маслята растут в сосновых борах, подберезовики — на полянах и в смешанных и березовых лесах, а лисички и белые грибы — в смешанных и еловых.

В ведомстве напомнили, что люди в лесу лишь гости и попросили проявить заботу об окружающей среде.

«К сбору грибов нужно подходить со знанием видов, ведь некоторые внешне могут быть похожи на распространенные съедобные „трофеи“, а на деле являются непригодными для употребления или краснокнижными», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Общеизвестные грибы можно собирать всегда и везде, независимо от времени и места, а вот за 27 видов краснокнижных полагается административная ответственность.

Для того, чтобы не отравиться и не заработать штраф, перед походом в лес стоит изучить справочник-определитель и конкретные виды, занесенные в Красную книгу России и Подмосковья.

Полный список охраняемых грибов с описанием и местами опубликован на сайте.