Синоптик Позднякова призвала к походу за грибами относиться ответственно

С наступлением грибного сезона любители «‎тихой охоты» устремляются в леса в поисках ценных трофеев. Чтобы вылазка за грибами была удачной и безопасной, важно правильно подготовиться. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова поделилась с Life.ru советами для грибников.

По словам синоптика, к походу за грибами следует отнестись ответственно.

«Во-первых, я всегда надеваю резиновые сапоги, потому что можно провалиться где-то в болотистой местности. Все-таки змеи и у нас в Подмосковье встречаются. Обязательно одеваюсь в плотные брюки, чтобы не кусали комары. На голову — платок или косынка, чтобы клещи не заползли», — отметила Позднякова.

Она также подчеркнула важность наличия ножа для аккуратного срезания грибов, что позволяет сохранить грибницу. Грибы следует очищать от лесного «мусора», чтобы они выглядели эстетично и были удобны для дальнейшей обработки.

Не менее важными являются телефон с полным зарядом и компас. Они помогут ориентироваться на местности, где может отсутствовать связь и интернет, как это бывает в некоторых районах Подмосковья.