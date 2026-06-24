Лучший день для сбора ягод. Как отмечают праздник Варнава Земляничник

На исходе первого месяца лета отмечают необычный праздник под названием Варнава Земляничник. Этот день связывают с ягодами, а также с памятью апостола, который основал Кипрскую православную церковь.

Кто такой Варнава

Праздник 24 июня уходит корнями в древность. В конце июня на Руси активно занимались сбором земляники, поэтому ей посвятили целый день в календаре.

Согласно народным традициям, красная ароматная ягода — важный символ чистоты, здоровья и плодородия. Считалось, что именно одного из 70 апостолов следует благодарить за богатый урожай земляники, потому что он охраняет леса и природу.

Варнава в раннехристианские времена прославился своей преданностью и служением вере, а в народе его стали считать защитником лесных богатств, земледелия и сбора ягод.

Апостол родился на Кипре в богатой еврейской семье, первоначально его звали Иосиф. Он уверовал в Христа после проповеди и последовал за ним под новым именем — Варнава. Апостол проповедовал в Антиохии, посетил Кипр, Рим и основал епископскую кафедру в Медиолане.

Варнава умер мученической смертью примерно около 62-го года на Кипре. В 478 году его мощи были обретены в Саламине, где позже в честь него основали монастырь.