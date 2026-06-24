Лучший день для сбора ягод. Как отмечают праздник Варнава Земляничник
На исходе первого месяца лета отмечают необычный праздник под названием Варнава Земляничник. Этот день связывают с ягодами, а также с памятью апостола, который основал Кипрскую православную церковь.
Кто такой Варнава
Праздник 24 июня уходит корнями в древность. В конце июня на Руси активно занимались сбором земляники, поэтому ей посвятили целый день в календаре.
Согласно народным традициям, красная ароматная ягода — важный символ чистоты, здоровья и плодородия. Считалось, что именно одного из 70 апостолов следует благодарить за богатый урожай земляники, потому что он охраняет леса и природу.
Варнава в раннехристианские времена прославился своей преданностью и служением вере, а в народе его стали считать защитником лесных богатств, земледелия и сбора ягод.
Апостол родился на Кипре в богатой еврейской семье, первоначально его звали Иосиф. Он уверовал в Христа после проповеди и последовал за ним под новым именем — Варнава. Апостол проповедовал в Антиохии, посетил Кипр, Рим и основал епископскую кафедру в Медиолане.
Варнава умер мученической смертью примерно около 62-го года на Кипре. В 478 году его мощи были обретены в Саламине, где позже в честь него основали монастырь.
Приметы и запреты
На Руси именно с Варнавы Земляничника начиналась неделя русалий, которая длилась вплоть до Ивана Купалы. В народе считали, что теплая ночь на 24 июня сулит богатый урожай плодовых деревьев, а отсутствие пчел в поле утром указывает на скорый дождь.
Если над водой в этот день стелется туман, то в лесу к осени вырастет множество грибов. Также люди верили, что дожди и непогоду сулят громко квакающие лягушки и сбивающиеся в стаи воробьи.
На Варнаву Земляничника старались не купаться в реках и озерах — согласно верованиям, в воде в этот день обитали духи. Нечистая сила также гуляла в полдень по полям и решала, кому насылать болезни и кому пугать людей.
Сбор трав во время праздника прекращался — считалось, что сорванные 24 июня растения могут навредить здоровью. Также люди старались не ссориться и не давать в долг.
В день Варнавы Земляничника было принято собираться за общим столом в кругу семьи, мыть полы, готовить угощения из земляники, а также плести венки. Такие украшения читались мощным оберегом на весь год.