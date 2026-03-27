Сегодня 15:07 Подлый двойник на прилавке. Как отличить черемшу от ядовитой чемерицы

С приходом весны и сезонных витаминов возрастают и угрозы. За аппетитной и ароматной черемшой может скрываться ее подлый двойник — чемерица. Одна ошибка грозит больничной койкой после трапезы. Как распознать съедобную траву среди опасных аналогов и на какие признаки обращать внимание при выборе продукта — разобрался 360.ru.

Опасная замена На прилавках рынков и в магазинах начали появляться свежие пучки укропа, петрушки, кинзы и черемши. Первые травы завозят из Краснодарского края и Дагестана, с каждым днем их количество увеличивается. Однако вместе с долгожданной зеленью приходит и риск. Один из покупателей перепутал черемшу с ее ядовитым собратом — чемерицей. Растения действительно похожи внешне и вырастают весной практически одновременно.

Как выбрать черемшу правильно? Отличить съедобное растение от опасного можно по запаху: если растереть лист и почувствовать характерный чесночный аромат, значит, это черемша. Также стоит обратить внимание на листья — у черемши они мягкие и тонкие, тогда как у ядовитого двойника более плотные и грубые. Специалисты рекомендуют покупать зелень только в местах, где работает ветеринарная лаборатория и проверяется каждая партия товара. Отравление чемерицей наступает быстро: появляются тошнота, головокружение, падает давление, нарушается сердечный ритм. Что касается цен, то на рынке можно сторговаться. Один пучок черемши продавцы предлагают за 100–150 рублей, при оптовой покупке стоимость снижается. В некоторых случаях удается получить товар и вовсе бесплатно.

Дикий чеснок для иммунитета Черемшу добавляют в супы, салаты и соусы. В народе ее называют диким чесноком, она богата витаминами и полезна для иммунитета. Главное правило при покупке — внимательность и выбор проверенных точек продаж. Оптимальный способ хранения черемши — в немытом виде в холодильнике, предварительно обернув влажной бумажной салфеткой и поместив в полиэтиленовый пакет без герметичного закрытия. В таких условиях зелень сохранит свежесть до пяти-шести дней. Чаще всего ее добавляют к яйцам, мясным блюдам (особенно к баранине и говядине), птице, рыбе, спарже, молодому горошку, петрушке, грибам, картофелю и стручковой фасоли.