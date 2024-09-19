Нутрициолог Никитина назвала черную смородину лидером по содержанию витамина С

Черная смородина считается лидером по содержанию витамина С, превосходящим даже аптечные препараты и добавки. Об этом рассказала нутрициолог Лариса Никитина в беседе с Life.

По словам специалиста, также витамином С богаты чеснок, киви, капуста брокколи, черемша, болгарский перец, шиповник, облепиха и рябина. Витамины группы В, которые предотвращают болезни сердца, содержатся в горохе, красном мясе и капусте.

Кроме того, для здоровья необходим и витамин D. Его можно получить из тыквы, лосося, яиц, отметила Никитина.