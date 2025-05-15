Доцент Качкин предупредил, что борщевик часто маскируется под укроп или дудник

С приходом тепла появляются ядовитые травы, которые легко спутать со съедобными. Доцент кафедры фармакогнозии и ботаники Новосибирского государственного медицинского университета Константин Качкин рассказал «ФедералПресс» , как их распознать.

Борщевик Сосновского маскируется под укроп или дудник. Его сок вызывает ожоги при взаимодействии с солнечными лучами. Белокрыльник болотный, ландыш майский и безвременник великолепный похожи на дикий лук, особенно до цветения. Черемшу можно узнать по запаху чеснока. Корневища веха ядовитого напоминают петрушку или сельдерей. Употребление нескольких граммов может быть смертельным.

С началом лета появляются обманчивые плоды. Белладонна похожа на вишню. Ее ягоды вызывают спутанность сознания и остановку сердца. Вороний глаз напоминает чернику. Он вызывает рвоту, судороги и поражает нервную систему. Волчеягодник обыкновенный (волчье лыко) имеет ярко-красные ягоды. Несколько штук приводят к воспалению слизистых, рвоте и поражению почек.

Качкин дал несколько советов по защите от опасных растений: не собирайте незнакомые травы и не пробуйте их; покупайте растения у проверенных продавцов; изучайте детали (запах, стебли, листья и место произрастания). При отравлении немедленно вызывайте скорую помощь и сохраните образец растения для анализа.