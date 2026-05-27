Красивые фото, ИИ и предоплата. Как мошенники обманывают россиян с арендой жилья
Правозащитница Дуб: мошенники в схеме с арендой генерируют фото жилья через ИИ
С приближением лета мошенники активизировались и начали массово размещать в социальных сетях поддельные объявления о сдаче квартир и домов на курортах. Как не попасться на удочку злоумышленников — разбирался 360.ru.
Что говорят аферисты жертвам?
Эксперт по мошенникам, антимошенник, правозащитница Екатерина Дуб в беседе с 360.ru заявила что аферисты для привлечения внимания используют красивые фотографии, украденные из реальных объявлений или сгенерированные нейросетями.
«Они говорят о том, что очень много желающих, и нужно как можно скорее забронировать эту квартиру или дом, иначе можете не успеть. Просят предоплату или высылают ссылку на фейковую платежную систему, и человек, сам того не понимая, вводит данные своей карты», — сказала Дуб.
Чтобы не стать жертвой злоумышленников, следует обратить внимание на аккаунт, с которого опубликовано предложение. Если он похож на бота или закрыт, от такой аренды лучше отказаться. Самый безопасный способ — бронировать жилье через специализированные сервисы, предоставляющие гарантии, и вносить предоплату не более 10%, объяснила эксперт.
«Мошенники будут давить на жертву и говорить о том, что есть уже несколько желающих арендаторов, что вы сейчас упустите свой шанс и такую квартиру вы больше не найдете и вообще останетесь в сезон жить в каком-то сарае, а эту классную квартиру скоро заберут и нужно быстро, как можно скорее принимать решение», — сказала собеседница 360.ru.
Как вывести мошенников на чистую воду?
Дуб рекомендовала проверить реальное существование квартиры через знакомых в городе отдыха или требовать от арендодателя показать помещение по видеосвязи. В большинстве случаев мошенники сразу прекращают общение при такой просьбе.
«С помощью искусственного интеллекта делать такие видео достаточно сложно, да и мошенники не хотят этим заниматься — это дорого. Поэтому как только вы скажете „покажите мне эту квартиру по по видеосвязи“ — мошенника и след простыл», — предложила эксперт.
Собеседница 360.ru также напомнила три главных правила финансовой безопасности: не переводить деньги незнакомцам (за такие операции можно попасть в базу дроперов Центробанка), не переходить по подозрительным ссылкам и ни в коем случае не вводить данные карты и трехзначный код на обороте.