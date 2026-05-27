«Засыпаются на простых вопросах». Белый хакер раскрыл, как ищущим подработку подросткам вычислить мошенников

С наступлением лета тысячи школьников и студентов по всей стране отправляются на поиски сезонной подработки. Однако именно в это время активизируются и мошенники, которые охотятся на неопытных соискателей. Специалист по информационной безопасности, белый хакер Марсель Дандамаев рассказал 360.ru, как подросткам и студентам распознать злоумышленников еще на этапе собеседования.

По словам эксперта, жулики не могут ответить даже на элементарные вопросы, например, о том, по какому договору нужно будет работать и куда приходит зарплата.

«Мошенники очень часто засыпаются на простых вопросах — к примеру, по ГПХ надо будет работать или по трудовому договору, куда будет приходить зарплата. Я сам ставил эксперимент: общался с мошенниками, и они обещали по трудовому договору перечислять зарплаты по номеру карты, а не по реквизитам. Конечно же, при этом в ФНС эти деньги не отчисляются, поскольку трудовой договор такого не предусматривает», — рассказал специалист.

По словам Дандамаева, добросовестные компании всегда работают через реквизиты и отчисляют налоги. Если же «работодатель» обещает переводить деньги просто на номер карты и уходит от четких ответов — перед вами мошенник. В такой ситуации лучше сразу прекратить общение и не передавать личные данные.

