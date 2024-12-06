Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева. Кто одернет главу Чечни

Уголовное дело чеченского школьника о хулиганстве стало катализатором обострения спора между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и руководителями МВД и Следственного комитета Владимиром Колокольцевым и Александром Бастрыкиным. По мнению лидера российского региона, главы силовых ведомств сидят «не на своем месте» и «Всевышний их обязательно накажет». Тлеющий конфликт длится давно, но раньше касался в основном вопроса мигрантов. В предпосылках и развитии спора разобрался 360.ru.

За что Кадыров раскритиковал Бастрыкина?

Свое заявление в адрес руководителей силовых ведомств России Кадыров сделал в ходе прямой линии, когда общался с жителями Чечни.

Он сообщил, что взял на личный контроль уголовное дело обвиняемого в хулиганстве подростка, а также подключил к нему правозащитников, депутатов и сенаторов.

Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах. Рамзан Кадыров Глава Чеченской Республики

Он добавил, что юноша предстанет перед судом 18 декабря, но никакого наказания ему не грозит. «Я сам лично со всеми разговаривал. Он скоро освободится» — пообещал глава Чечни.

Фото: РИА «Новости»

Сам школьник уже больше года находится под домашним арестом, который Савеловский суд Москвы неоднократно продлевал. Представляющий интересы ребенка адвокат Асланбек Минкаилов, заявил, что все это время мальчик не получает необходимого образования. По его словам, это стало беспрецедентным случаем, потому что даже отбывающие наказание в колонии подростки имеют возможность учиться.

«Обещали, что будут помогать с домашним обучением. Но ни один учитель с первого сентября даже не позвонил», — подтвердил отец юноши.

Фото: РИА «Новости»

Он считает, что все дело в этническом происхождении его сына и других фигурантов дела. Мужчина пояснил, что изначально в компанию входили семь молодых людей, но двух русских из него вывели, сделав их свидетелями. Еще один адвокат подростка Михаил Косыгин заявил, что следователи пытаются сделать из подзащитного участника этнической группировки, потому что сейчас обвиняемыми по делу проходят молодые люди кавказского и азиатского происхождения. За подростка также выступил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. Он подчеркнул, что следователи игнорируют доказательства со стороны адвокатов. По его словам, подросток ни на кого не нападал, а заступился за своего 12-летнего знакомого, на которого напал юноша, которого криминалисты посчитали потерпевшим. Он уточнил, что все это есть на видео, на которое ссылается следствие.

Дело годичной давности

Чеченского школьника задержали в Москве осенью 2023 года. По версии следствия, он входил в компанию молодых людей, которая занималась нападением на прохожих. В группировку входили пять человек, действовавших следующим образом: один провоцировал конфликт, а после нападал на потенциальную жертву. Другие участники банды давали советы, как бить, а если видели, что их товарищ может пострадать, тоже вмешивались в избиение.

Фото: РИА «Новости»

Согласно данным правоохранителей, главными пострадавшими были такие же подростки. В сентябре 2023 года юноши во время посещений московских торговых центров «Авиапарк» и «Дискавери», а также в парке «Ходынское поле» избили семь сверстников.

Пресс-служба Следственного комитета опубликовала видео с потасовками, в которых принимали участие обвиняемые.

Задержанных молодых людей обвинили в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Криминалисты в ходе расследования собрали доказательства и показания потерпевших и свидетелей. «Окончательное решение о виновности фигурантов примет суд на основании представленных следствием доказательств», — заявили в пресс-службе, отвечая на обвинения Кадырова.

За что Кадыров раскритиковал Колокольцева?

В ходе своего выступления на прямой линии глава Чеченской Республики заявил, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев дал команду сотрудникам полиции всячески издеваться над мигрантами. Он пояснил, что иностранцев избивают и выгоняют из страны, хотя в них есть необходимость.

Фото: РИА «Новости»

Кадыров добавил, что лично присутствовал при встрече президента России Владимира Путина и лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева, когда они обсуждали вопросы миграции, чтобы найти общее решение. Но силовики, по мнению лидера Чечни, стали действовать по-своему, и все это приведет к серьезным проблемам.

Почему мы потеряли Украину, Грузию? Почему натянутые отношения с другими государствами? Потому что люди не знают, что творится в государстве. Они не выезжают в регионы и не общаются с людьми. Беспредельничают, сидя в креслах, не смотрят, что творится за окном. Всевышний обязательно их накажет. Рамзан Кадыров Глава Чеченской Республики

Кадыров не в первый раз разыгрывает карту с мигрантами и Исламом. Летом он раскритиковал председателя Следственного Комитета Александра Бастрыкина, который, комментируя теракты в Дагестане и нападение на сотрудников следственного изолятора в Ростове-на-Дону, назвал исполнителей «исламистами». Лидер республики отреагировал на заявление Бастрыкина в своем Telegram-канале и призвал его аккуратнее использовать подобные заявления.

«Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать Ислам с террором», — написал глава Чечни.

Фото: РИА «Новости»

Он добавил, что подобные заявления высокопоставленных лиц закончатся крайне плохо для России, где сегодня все нации объединились и сплотились. «Нужно дорожить этим фактором, а не делить общество по хорошим и плохим религиям», — рекомендовал Кадыров. Он уже призывал депутатов и руководство страны отказаться от ужесточения миграционного законодательства, которое превращает жизнь приехавших на заработки иностранцев «в инквизицию». Кадыров подчеркивал, что вместо выстраивания системы контроля за мигрантами ответственные структуры разжигают ненависть к приезжим, в итоге это приведет к ухудшению ситуации.

Как на заявления Кадырова отреагировали в Москве?

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался дать оценку заявлениям Кадырова о работе министра внутренних дел и председателя Следственного комитета. «Если кто-то посчитает необходимым давать оценку, они дадут оценку», — заявил он, отвечая на вопрос об этом. Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева предложила главе Чеченской Республики сначала разобраться с ситуацией в своем регионе прежде, чем критиковать силовиков. «Если бы это сказал человек, у которого в регионе нет нарушений прав человека, у которого соблюдается закон и право стоит во главе всего, это звучало бы нормально. Хочется только сказать, что надо, наверное, начинать с себя», — заявила Меркачева в беседе с News.ru. Она напомнила, что до сих пор нет ответа правозащитников на то, что стало с насильно увезенной в республику девушкой Седой Сулеймановой.

«Призывы к Бастрыкину и Колокольцеву [соблюдать права человека] могут быть восприняты как правильные и нужные, только когда их делает тот, кто сам соблюдает и чтит право», — пояснила она.

Вдобавок ко случаю с Сулеймановой можно вспомнить нападение на журналистку Елену Милашину, когда она приехала в Грозный освещать судебный процесс над Заремой Мусаевой — супругой бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

Фото: Соцсети

Лучше всего ситуацию в Чечне описал глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он заявил, что республика находится в российском правовом поле, но позволяет себе некоторые отклонения, которые нужно перетерпеть и постараться понять, чтобы не провоцировать опасные последствия.