Глава Чечни призвал Бастрыкина «предельно аккуратно» говорить об исламе и терактах

Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину следует аккуратнее высказываться об исламе. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале .

Он прокомментировал слова Бастрыкина о том, что теракты в Ростове-на-Дону и в Дагестане совершили «террористы-исламисты». Кадыров напомнил, что ни одна религия не призывает убивать невинных и «устраивать жестокую кровавую резню».

«При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором», — указал он.

Глава Чечни добавил, что заявления такого рода могут «закончиться крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране». Кадыров отметил, что сегодня народы России сплотились, и этим надо дорожить.

Террористы 24 июня открыли стрельбу в Дагестане, сожгли синагогу и напали на православную церковь и пост ДПС. Жертвами терактов в Махачкале и Дербенте стал 21 человек. Большинство погибших — сотрудники полиции.