Кадыров призвал прекратить подвергать мигрантов инквизиции

Главу Чечни Рамзана Кадырова разочаровали принятые в последнее время меры по ужесточению миграционной политики. В своем Telegram-канале он призвал «выстроить грамотную систему миграционного контроля».

По мнению Кадырова, «кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами». По мнению главы Чечни решить проблему с миграцией, невозможно массовым выдворением граждан других стран.

Он отметил, что ответственность за проблемы в сфере миграции лежит на тех, кто «должен был заниматься находящимися в их компетенции вопросам», но так и не смог обеспечить практически никакого контроля. Кадыров уверен, что разжигание ненависти к мигрантам ни к чему хорошему не приведет.

«Уж лучше хотя бы теперь наладить грамотную систему миграционного контроля, выстроить правильную политику в этой сфере. Но никак не подвергать беспорядочной инквизиции граждан других стран», — написал глава Чечни.

Также он указал, что среди мигрантов есть законопослушные люди, которых намного больше. Кадыров призвал «оставить средневековые подходы и заняться точечным решением вопроса».

Ранее свое недовольство по поводу ситуации с мигрантами в России выразил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. По его мнению, в России наблюдается «повсеместное нарушение прав и свобод» таджикских граждан.