03 декабря 2024 00:04 Вину за кадровый голод возложили на курьеров. Чего ждать службам доставки? HR-специалист Мурадян: борьба с курьерами не выровняет перекос экономики 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Налоги

Торговля

Россия

Работа

Минпромторг РФ

Бизнес

Зарплаты

Самозанятые

Курьеры

Экономика

В Минпромторге возложили на курьерские службы вину за проблемы в российской экономике: якобы сервисы переманили хорошими зарплатами большое количество рабочей силы, что в условиях кадрового голода ударило по другим секторам. Опрошенные 360.ru эксперты заявили, что вместо борьбы с курьерами ведомству лучше потратить силы на улучшение условий труда, чтобы избавиться от перекоса, который привел к нехватке специалистов.

Во всем виноваты курьеры

С заявлением о негативном вкладе курьеров и служб доставки в российскую экономику директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов выступил в рамках круглого стола «Будущее цифровых платформ и экосистем: поиск разумного баланса регулирования».

Чиновник отметил, что на сегодняшний день в России работают около 1,5 миллиона курьеров, а также до 500 тысяч упаковщиков и сборщиков товаров на складах. При этом из-за возникшей зависимости россиян от доставок руководителям компаний пришлось набирать новых работников в условиях существенного дефицита рабочей силы.

Рентабельность этого сегмента непонятна, плюс мы приучили значительную часть потребителей, точнее, не приучили, а отучили от банального навыка просто ходить по магазинам, то есть брать на себя функции того же самого курьера. Никита Кузнецов представитель Минпромторга

Он добавил, что сами сервисы доставки остаются убыточными и существуют только за счет дотаций со стороны головных фирм. То есть пользы в виде налогового дохода для государства от них нет, а также страдают рентабельные сектора, которым не хватает людей.

Фото: РИА «Новости»

Еще одним негативным фактором Кузнецов назвал то, что практически все курьеры оформлены в качестве самозанятых, а значит, платят только фиксированную ставку налога, никак не вкладывая свой заработок в социальный фонд для будущей пенсии или на случай оказания медицинской помощи.

По мнению представителя Минпромторга, крупные корпорации, владеющие сервисами доставок, воспользовались хорошим режимом самозанятости, чтобы подменить правила трудовых отношений.

Фото: РИА «Новости»

В начале июля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании, посвященном совершенствованию трудового законодательства, назвал перекосом разницу в зарплатах курьеров и профильных инженеров.

«Рынок все больше и больше требует людей, которые занимаются обслуживающими функциями, но тем не менее это ненормальная ситуация», — заявил он. Медведев добавил, что правительству необходимо урегулировать вопрос, так как сейчас реальное производство находится в приоритете.

Фото: РИА «Новости»

По данным сервиса HH.ru, заработок российского курьера зависит от его транспортного средства. В среднем владельцы автомобилей грузовых или легковых за месяц поездок могут заработать до 200 тысяч рублей. При этом начальная загрузка курьера считается от трех часов в сутки. Владельцы электровелосипедов получают до 170 тысяч рублей, обычные велокурьеры — до 160 тысяч рублей, пешие — до 110 тысяч на руки.

Комфортные условия и развитие цифрового бизнеса

Максимальную популярность сервисы доставки достигли во время пандемии коронавирусной инфекции, когда в условиях самоизоляции большая часть россиян не могли выйти из дома. Об этом 360.ru напомнила предприниматель и экономист Яна Савенкова. Она отметила, что после окончания локдауна многие сохранили привычку пользоваться доставкой продуктов, чтобы не таскать тяжелые сумки из магазина, а спокойно дождаться визита курьера, оплатив его услуги заранее или при получении.

То, что можно отслеживать передвижение курьера, делать заказы онлайн через приложения на мобильном телефоне или компьютере — это, прежде всего, развитие технологий, которые делают жизнь людей комфортнее. Яна Савенкова экономист

Она добавила, что не считает сервисы по доставке товаров убыточными и несущими ущерб российской экономике. Эксперт пояснила, что речь идет о новом виде агрегаторов, которые сегодня существуют на рынке электронной коммерции России.

Фото: РИА «Новости»

Обилие различных сервисов развивает этот сектор экономики и делает его конкурентным, что приводит к ценообразованию, возможному демпингу и значительно расширяет ассортимент по сравнению с точками офлайнового торговли. По данным аналитической компании Data Insight, сегмент розничной интернет-торговли в России растет гигантскими темпами. Только по итогам прошлого года его объем увеличился до 7,8 триллиона рублей, а по итогам этого ожидается рост на 30%, или 10,2 триллиона в реальных деньгах.

Проблемы самозанятых курьеров

Савенкова также не увидела проблемы в самозанятости курьеров. Она напомнила, что специальный налоговый режим ввели для россиян задолго до развития сервисов доставки, дав возможность выйти из тени многим владельцам небольших бизнесов, которые начали декларировать свои доходы. «Это, наоборот, дополнительный источник дохода для бюджета. Потому что если раньше люди не платили бы даже уменьшенную ставку, то сейчас это делают. Поэтому говорить о том, что сервисы доставки здесь виноваты — ну нет, конечно», — подчеркнула она.

Фото: РИА «Новости»

Савенкова добавила, что хорошие зарплаты курьеров действительно притягивают многих трудоспособных граждан устраиваться в службу доставки, так как работа не требует особых навыков или профессионального образования.

Большой процент курьеров — это трудовые мигранты, которые легально находятся в России и работают вполне официально. Они тоже создают дополнительный источник дохода для бюджета. Они не устроятся на завод или преподавателями в вузы. Яна Савенкова

Она подчеркнула, что остальная доля должностей курьеров приходится на тех, кто воспринимает перевозку товаров как способ дополнительного заработка в плюс к своей зарплате на официальной работе.

«Поэтому с точки зрения развития технологий, с точки зрения развития комфорта, экономии времени, я не вижу ничего плохого в доставке», — отметила Савенкова.

Собеседница 360.ru добавила, что в условиях жизни в мегаполисе курьеры спасают и выручают множество людей с ненормированным рабочим днем или большим объемом домашних обязанностей. Поэтому отказываться от услуг доставщиков не стоит.

Фото: РИА «Новости»

Решение перекоса рынка труда

Российский рынок труда достаточно многогранен и динамичен. Поэтому люди ищут различную и удобную для себя занятость, учитывая различные факторы, которые включают в том числе гибкий график, возможность совмещения с учебой, личными делами или другой работой. Должности курьеров в сервисах доставки учитывают все возможности работника, заявил 360.ru HR-специалист Гарри Мурадян.

Он согласился с тем, что зарплатный рынок сегодня находится в несбалансированном состоянии, потому что профессоры в вузах не получают зарплаты, сопоставимые с заработками курьеров. Но решать вопрос эксперт предложил все же в образовании.

Заработная плата в академической сфере часто зависит от финансирования, уровня конкуренции на рынке труда и других экономических факторов. Если мы хотим привлечь талантливых специалистов в университеты, необходимо создать условия для достойной оплаты труда и профессионального роста. Гарри Мурадян HR-специалист

Мурадян добавил, что в условиях растущей цифровизации и увеличения рынка интернет-торговли профессия курьера стала особенно востребованной. Поэтому вместо борьбы со службами доставки властям лучше задуматься о том, как улучшить ситуацию с оплатой труда в других сферах.

По словам HR-специалиста, идеальная структура рынка труда представляет собой взаимодействие различных профессий, чей союз гармонизирует все сектора экономики. Поэтому не нужно считать, что одна профессия ценнее другой. Они разные и каждая из них значима по своему. Но для того, чтобы не было перекоса, необходимы условия для справедливой оплаты труда и профессионального развития в каждой из них.