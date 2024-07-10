Медведев заявил, что инженеры не должны зарабатывать меньше курьеров

На совещании о совершенствовании трудового законодательства зампред Совбеза Дмитрий Медведев возмутился тем, что курьеры зарабатывают больше инженеров. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Это очевидно перекос. И такого быть, конечно, не должно. Притом что рынок все больше и больше требует людей, которые занимаются обслуживающими функциями, но тем не менее это ненормальная ситуация», — высказался зампред Совбеза.

По его словам, государству давно пора заняться решением этого вопроса. На совещании Медведев напомнил о важности реального производства, которое так необходимо в условиях проведения СВО.

Руководитель кадрового агентства Гарри Мурадян назвал профессии, которые будут пользоваться спросом в ближайшие годы.