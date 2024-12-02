Источником проблем для экономики России назвали курьерские службы

Повышенная популярность сервисов доставки создала для экономики России серьезные проблемы, переманив большое количество рабочих рук из других секторов. Кроме того, большая часть сотрудников таких фирм оформлены в качестве самозанятых, что сказалось на объемах собираемых налогов. Как сообщил РБК , с таким заявлением выступил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.

Он пояснил, что на сегодняшний день в России работает не менее 1,5 миллиона курьеров, это не считая других сотрудников сервисов доставки, куда входят упаковщики и сборщики заказов. Повышенная популярность таких услуг отучила большую часть россиян от походов по магазинам. Сами сервисы доставки убыточны, поэтому владельцы их дотируют за счет других сфер своей работы.

«Убыточные сервисы оттягивают из других, в том числе производительных, секторов экономики столь дефицитный ресурс, как трудовые силы. Фактически эти силы оттягиваются из рентабельных пока еще секторов экономики либо тех секторов, которые могут расти», — пояснил Кузнецов.

Представитель Минпромторга добавил, что сейчас ключевая проблема отечественных промышленности и торговли — дефицит кадров. Но при этом сервисы доставки переманивают людей к себе зарплатами на уровне в 120-150 тысяч рублей, из которых оформленные самозанятыми курьеры платят налог по пониженной ставке.

В начале ноября глава департамента логистических продуктов СДЭК Николай Пахомов заявил, что поменять курьеров на роботов в обозримом будущем не удастся. Он пояснил, что человеческий ресурс пока не может заменить машины, которые, несмотря на свое совершенство, обойдутся бизнесу намного дороже.