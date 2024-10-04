Сегодня 19:03 Ипотека в наследство. России предрекли эпоху закредитованных пенсионеров Инвестсоветник Хайдер: в будущем будет больше просроченных платежей по ипотекам 0 0 0 Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON / Global Look Press Общество

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Ипотеки в России выдают на большие сроки — до 30 лет. Значит, если взять кредит на жилплощадь после 40, есть вероятность выплачивать долг до пенсии или даже во время заслуженного отдыха. Насколько это реально и ждет ли Россию поколение закредитованных пенсионеров, выяснил 360.ru.

Ипотечная пенсия Более 50% всех ипотечных кредитов сегодня выдают на срок в 25-30 лет, чтобы снизить ежемесячный платеж. Следовательно, большинство граждан продолжат платить ипотеку на пенсии, рассказала 360.ru инвестиционный советник № 161 в реестре Центробанка и финансовый консультант Юлия Хайдер. С ней согласился руководитель отдела продаж ООО СК «ЮКО» Дмитрий Панин. В беседе с 360.ru он предупредил, что в будущем в России появится много 65-летних, которые все еще выплачивают ипотеку. «Семьи, особенно с двумя несовершеннолетними детьми или с одним ребенком до шести лет, с 25 до 45 лет берут ипотеки на большие сроки — до 30 лет», — подтвердил эксперт.

Фото: Rosana Alvarez Mullner/Keystone Press Agency / Global Look Press

В первом полугодии 2024-го доля ипотечных кредитов, по которым возраст заемщика на момент плановой выплаты превысит 65 лет, достигла 48% от общего объема, уточнила Хайдер.

Интересно По данным ЦБ, число ипотечных заемщиков в России за последние 12 месяцев увеличилось на 8%, составив по итогам первого полугодия 2024 года 10,7 миллиона человек. По данным ЦБ, число ипотечных заемщиков в России за последние 12 месяцев увеличилось на 8%, составив по итогам первого полугодия 2024 года 10,7 миллиона человек.

Не у всех есть возможность выплачивать задолженность досрочно. Все, кто может, пользуются льготной ипотекой, чтобы улучшить жилищные условия: купить квартиру побольше, дачу. Было бы грамотнее брать ипотеку на 30 лет, но гасить ее досрочно — за 10-15 лет. «Обычно ипотеку берут на большой срок, чтобы перестраховаться. Жизнь — штука непредсказуемая. Человек может остаться без работы, дохода, что-то произойдет со здоровьем. Какое-то время он не сможет зарабатывать ту сумму, которая необходима для досрочного погашения. Ведь для ипотеки на 10-15 лет требуется большой первоначальный взнос, в отличие от 30-летней», — пояснил Панин.

Фото: Oksana Korol/Business Online / Global Look Press

«Как правило, заемщики стараются выплачивать досрочно по двум причинам. Во-первых, в будущем есть возможность снизить ежемесячные платежи. Во-вторых, если ставка больше 15% годовых, кредит становится дорогим», — добавила Хайдер. Если у заемщика льготная ипотека или «семейная» под 6-8% годовых, выгоднее не делать досрочные погашения, а разместить денежные средства на депозите под 18-20% годовых, посоветовала эксперт. Многие стараются снижать кредитную задолженность до выхода на пенсию. После индексации в 2024 году средний размер пенсий в России составил 23,2 тысячи рублей в месяц, а платеж по ипотеке — примерно 35-40 тысяч.

Фото: Kira Hofmann/Photothek Media Lab / Global Look Press

Что будет после смерти заемщика Смерть заемщика — один из рисков по ипотеке. В этом случае кредитный договор продолжает действовать, а проценты — начисляться. «Почти 99% ипотеки выдают с обязательным условием страхования жизни заемщика. При наступлении страхового случая задолженность по кредитному договору будет погашена страховой компанией, а недвижимость уйдет наследникам», — объяснила Хайдер. В противном случае, если человек, бравший ипотеку, умер, обязательство по кредитам может перейти на ближайших родственников, напомнил Панин. «Не зря люди оформляют страховку — тогда оставшуюся сумму погасит страховая компания», — отметил эксперт.

Фото: IMAGO/Michael Gstettenbauer / Global Look Press

Эпоха просрочек В будущем банки неизбежно ждет волна просроченных платежей. По словам Панина, этот показатель достигнет 50-60% на фоне нестабильного состояния российской экономики и закредитованности граждан.

Если человек думает, что возьмет ипотеку в 40 лет, рассчитывая выплачивать ее 30 лет минимальными платежами, то он заблуждается. Если начались проблемы с выплатами, можно обратиться к банку. Сейчас кредитные организации придумали много программ, по которым можно продать недвижимость в течение полугода, чтобы погасить долг. Если же этого сделать не удалось, то по решению суда банк заберет объект. Его реализуют с торгов. Дмитрий Панин

Есть и другая сторона. В случае дальнейшего роста ключевой ставки кредиты станут еще менее доступными. «Если потребители будут бояться брать кредиты, в том числе ипотеку, это замедлит цикличность потребления и экономический рост страны. Уже сейчас мы видим повышение индекса потребительских цен, ужесточение требований к заемщикам и одновременно рост просроченной задолженности», — рассказала Хайдер. По информации Банка России, рост просрочек на 1 сентября 2024 года по сравнению с прошлым годом составил 33,47%.

Фото: Kira Hofmann/Photothek Media Lab / Global Look Press

«Не думаю, что планку возраста для выдачи ипотеки снизят. Все же при ее одобрении учитывают рыночную стоимость объекта. Ее банк будет использовать в случае неплатежеспособности заемщика, чтобы продать недвижимость с торгов», — добавил Панин. Он подчеркнул, что в будущем работающих пенсионеров станет еще больше. Не у всех пожилых россиян есть родственники, которые помогут финансово, в том числе с погашением ипотеки, если не получилось выплатить ее досрочно.