Ключевой ставке предсказали рост до 23%. Почему усилия ЦБ не снизят инфляцию?

Аналитик Хайдер: Центробанк не вернет инфляцию к 4% в ближайшие два года

Процесс повышения ключевой ставки Центробанком продолжится в обозримом будущем. По итогам этого года индекс регулятора составит рекордные 20%, а в следующем можно ожидать 23%, если рост инфляции не остановится. Такой прогноз сделал первый заместитель президента — председателя правления и финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов. Почему все усилия ЦБ не могут избавить российскую экономику от перегрева, разобрался 360.ru.

Негативные прогнозы на 2025 год

Рост годовой инфляции в 2025 году до 8% не оставит Центробанку выбора, и ключевая ставка повысится сразу до 23%. Об этом Пьянов заявил в беседе с РБК.

Он напомнил, что регулятор в своем основном сценарии на будущий год рассматривает возможность сохранения инфляции на уровне 6% и ключевой ставки на уровне в 19% годовых.

По мнению представителя ВТБ, реальный рост цен не остановится, и при ускорении инфляции до восьми процентных пунктов ставка вырастет до 23%.

Пьянов объяснил, что его прогноз основан на том, что значимых улучшений с решением дефицита сотрудников на рынке труда не произошло, а предприятия продолжают увеличивать номинальные зарплаты для сохранения имеющихся работников и привлечения новых.

Свое внимание зампред ВТБ также обратил на проект бюджета, который правительство представило в Госдуме. Он пояснил, что речь идет о заложенных в документ прогнозных ценах на нефть выше 60 долларов за баррель.

«При таком значительно более мягком бюджете и сложном рынке труда мы не видим значимых помощников для Центрального банка для обуздания инфляции в 2025 году», — заявил Пьянов.

Собеседник издания добавил, что в октябре, исходя из жестких сигналов Центробанка, ожидает нового повышения ставки до 20%.