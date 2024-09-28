Ключевой ставке предсказали рост до 23%. Почему усилия ЦБ не снизят инфляцию?
Аналитик Хайдер: Центробанк не вернет инфляцию к 4% в ближайшие два года
Процесс повышения ключевой ставки Центробанком продолжится в обозримом будущем. По итогам этого года индекс регулятора составит рекордные 20%, а в следующем можно ожидать 23%, если рост инфляции не остановится. Такой прогноз сделал первый заместитель президента — председателя правления и финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов. Почему все усилия ЦБ не могут избавить российскую экономику от перегрева, разобрался 360.ru.
Негативные прогнозы на 2025 год
Рост годовой инфляции в 2025 году до 8% не оставит Центробанку выбора, и ключевая ставка повысится сразу до 23%. Об этом Пьянов заявил в беседе с РБК.
Он напомнил, что регулятор в своем основном сценарии на будущий год рассматривает возможность сохранения инфляции на уровне 6% и ключевой ставки на уровне в 19% годовых.
По мнению представителя ВТБ, реальный рост цен не остановится, и при ускорении инфляции до восьми процентных пунктов ставка вырастет до 23%.
Пьянов объяснил, что его прогноз основан на том, что значимых улучшений с решением дефицита сотрудников на рынке труда не произошло, а предприятия продолжают увеличивать номинальные зарплаты для сохранения имеющихся работников и привлечения новых.
Свое внимание зампред ВТБ также обратил на проект бюджета, который правительство представило в Госдуме. Он пояснил, что речь идет о заложенных в документ прогнозных ценах на нефть выше 60 долларов за баррель.
«При таком значительно более мягком бюджете и сложном рынке труда мы не видим значимых помощников для Центрального банка для обуздания инфляции в 2025 году», — заявил Пьянов.
Собеседник издания добавил, что в октябре, исходя из жестких сигналов Центробанка, ожидает нового повышения ставки до 20%.
Причины повышения ставок
Решение о последнем повышении ключевой ставки до 19% совет директоров Банка России принял 13 сентября, чем обрушил все предварительные прогнозы финансовых аналитиков, которые объявили о завершении ужесточения кредитно-денежной политики на фоне сообщений о замедлении роста экономической активности.
Интересно
Другими словами, у россиян появился на руках большой объем денег, но товаров, которых на них можно купить, меньше. Это связано с сокращением рабочих рук на предприятиях, проблемами с логистикой и санкциями, под которые подпал импорт.
Среди других причин в августовском бюллетене «О чем говорят тренды» аналитики Центробанка назвали неблагоприятные погодные условия, что сказалось на объемах урожая, а также простой отдельных нефтеперерабатывающих заводов.
Основная задача Центробанка — добиться возвращения инфляции к 4%. Срок достижения этого показателя постоянно откладывается. По последним данным регулятора, в августе годовая инфляция выросла до 9,05%.
Ставка ударила по бизнесу
Сдерживание инфляции необходимо, потому что рост цен не нравится населению. Но все решения Центробанка пока не показали свою эффективность. Об этом в комментарии 360.ru заявила предприниматель, инвестор и кандидат экономических наук Светлана Петрова.
«Центробанк повышает ставку с надеждой на то, что население начнет больше сберегать. Но тратит у нас одна категория, а сберегает другая. Между ними — большая разница. Поэтому пока все усилия регулятора к результатам не приводят», — заявила эксперт.
Петрова подчеркнула, что повышение ключевой ставки очень сильно бьет по предпринимателям, которые занимаются импортозамещением. Чтобы занять освободившиеся ниши после ухода западных компаний, они вынуждены брать кредиты, проценты от которых напрямую зависят от ключевой ставки.
Эти проценты перекладываются в стоимость товаров, что еще больше увеличивает инфляцию. Выходом может стать развитие программы государственной поддержки компаний, которые занимаются импортозамещением.
Светлана Петрова
предприниматель, инвестор и кандидат экономических наук
В качестве одного из шагов она предложила субсидировать часть процентов по кредиту за счет федерального бюджета.
О том, что высокая ключевая ставка усилила финансовую нагрузку на российские предприятия, заявили в своем докладе аналитики Центра макроэкономического анализа и прогнозирования.
Они подчеркнули, что больше всех на обслуживание кредитов тратят машиностроители, деревообработчики и металлурги. Новое повышение ставки еще сильнее ухудшит их положение и приблизит к тому, что всю прибыль они потратят на погашение займов.
Недостижимые показатели
Рост ключевой ставки не оказал нужного давления на инфляцию, которая продолжит расти, и достижения поставленной Центробанком цели в 4% в ближайшие два года можно не ждать. Такой прогноз сделала инвестиционный советник и финансовый аналитик Юлия Хайдер.
Она подчеркнула, что рост цен приводит к тому, что государство индексирует тарифы, пенсии, уровень минимального размера оплаты труда и государственных выплат, что еще сильнее их подстегивает.
Практика показала, что долгое удержание высокой ставки дает «охлаждающий» эффект для экономики только спустя шесть месяцев, но приводит к снижению валового внутреннего продукта. В таких условиях вполне ожидаемо, что [в 2025 году] Банк России повысит ставку до 23%, это даст импульс к формированию накоплений среди граждан, которым станет выгодно размещать деньги на депозитах.
Юлия Хайдер
инвестиционный советник
Финансовый аналитик добавила, что сформированный объем денег в период высоких ставок после их снижения снова приведет к росту цен. На руках у населения окажутся наличные, но при снижении роста ВВП объем товаров упадет еще сильнее.