Сегодня 14:11 Ипотека как предмет роскоши. Шанс на свое жилье — все? Брокер Ракута: брать ипотеку по ставке в 23% невыгодно 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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С 22 октября «Сбер» повысил ставки по базовым программам ипотеки на 3%. При каких условиях выгодно брать кредит и поменяется ли ситуация на рынке, рассказал 360.ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Никаких гарантий Переплата по таким ипотечным ставкам очень значительная. И это касается не только первичного, но и вторичного рынка жилья, заметил он. «Классическая ипотека закончила свое существование до того момента, пока ключевая ставка не придет в норму и не будет комфортной для заемщиков, а также пока не установится более-менее нормальный ежемесячный платеж», — сказал Ракута. Скоро состоится очередное заседание Центробанка, на котором могут еще повысить ключевую ставку, предположил брокер. Поэтому банки идут на опережение и сразу меняют ипотечные программы. Самой главной новостью он назвал изменения, коснувшиеся семейной ипотеки.

Сбербанк занимает около 70-80% доли рынка. Если такой крупный банк поменял условия по семейной ипотеке касаемо первоначального взноса, то это отразится на рынке недвижимости. Дмитрий Ракута ипотечный брокер

Сейчас не самое лучшее время брать ипотеку по рыночным ставкам, подчеркнул собеседник 360.ru. Переплата будет серьезной. По прогнозам, ставка может снизиться через 1-1,5 года. Однако точных гарантий никто дать не может, тем более банки, уточнил Ракута. «Поэтому заходить в такой достаточно ответственный продукт, как ипотека, по ставке 23-24% я бы не стал», — заметил эксперт по недвижимости. Аренда или ипотека? Если есть возможность взять семейную ипотеку, эксперт по недвижимости порекомендовал решить этот вопрос до конца года. Потому что с 1 января 2025 года в стране вступает в силу ипотечный стандарт. Появятся новые ужесточения условий и ограничения как для банков, так и для заемщиков.

Ипотека станет роскошью по итогу. Поэтому, кто может претендовать на семейную ипотеку, надо успеть до Нового года. Кто не подходит под условия ипотеки, но есть первоначальный взнос, я бы все-таки рассматривал первичный рынок, но уже не в сторону ипотеки, а в сторону рассрочек. Дмитрий Ракута

Ракута пояснил, что сейчас застройщики активно разрабатывают программы рассрочки и комбинируют ее с ипотекой. К примеру, можно оформить рассрочку на пять лет. А некоторые застройщики дают ее на восемь лет с возможностью перехода в перспективе на семейную ипотеку или на любую другую льготную, которая будет действовать в тот период. «Соответственно, если мы понимаем, что у нас есть финансовая возможность все пять лет платить рассрочку и потом перейти в ипотеку, однозначно ставки у нас снизятся», — добавил он. Если рассматривать классическую ипотеку и рыночные ставки, то арендовать сейчас значительно выгоднее, чем платить такой кредит, резюмировал Ракута.