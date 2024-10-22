«Сбер» резко повысил ставки по ипотеке

«Сбер» с 22 октября повысил на 3% ставки по базовым программам ипотеки

Ставки по базовым ипотечным программам «Сбера» приблизились к 25% годовых. С 22 октября переплата возросла на три процентных пункта, сообщил «Интерфакс» .

Теперь минимальная ставка на первичное жилье составила 24,9%, вторичное — 24,6%. Повышение на 3% связано с высокой ключевой ставкой Центробанка и ростом доходности облигаций федерального займа. До 1 ноября условия по уже одобренным заявкам останутся прежними.

Первоначальный взнос по льготным программам «Сбера» повысился до 50,1%, за исключением некоторых случаев. Прежние 20,1% банк потребует при оплате комиссии застройщиком или клиентом, а также при дисконте за эскроу по объектам партнеров-застройщиков на проектном финансировании банка или за оформление кредита с увеличенным лимитом. По базовым ипотечным программам размер первоначального взноса не изменится.

Сбербанк объявил также о возобновлении программы «Семейная ипотека». Заявки на нее можно подавать на сайте «Домклик». Оформление кредитов приостановилось в середине сентября из-за исчерпания лимита.

Последнее повышение ставок по ипотеке произошло в начале октября на 0,9%. Тогда россияне могли купить через Сбербанк квартиру в новостройке с переплатой от 21,9% годовых.