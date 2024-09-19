Часть банков продолжила выдавать семейную ипотеку

Большинство российских банков продолжают принимать заявки и выдавать семейные ипотеки. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В Сбербанке рассказали, что с 18 сентября организация приостанавливает заявки на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпанного лимита средств, которые выделило правительство.

Зампредседателя правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков отметил, что кредитная организация продолжает выдавать льготные кредиты в штатном режиме.

«Приостановка кредитования по программе не планируется», — подчеркнул он.

ПСБ уточнил, что у банка достаточно лимита средств для выдачи семейной ипотеки. «АК Барс», ВТБ и Совкомбанк также продолжат предоставлять льготные кредиты этой категории.

«Сама „семейная ипотека“ обновилась у нас достаточно недавно, мы не ожидаем ее окончания, ипотека выдается», — добавили в Газпромбанке.

Как заметила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, из-за приостановки выдачи семейной ипотеки от «Сбера» спрос на квартиры в новостройках может сильно упасть. По ее прогнозам, заинтересованность в таком жилье может сократиться на 80%.