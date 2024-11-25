Сегодня 20:13 Индексация пенсий — 2025. Кому и на сколько повысят выплаты 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press Общество

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С начала 2025 года жизнь некоторых категорий граждан России изменится: в частности, пенсионерам проиндексируют пенсии. Это коснется как неработающих, так и работающих пожилых людей. Кого именно — в материале 360.ru.

На сколько вырастут пенсии с 1 января 2025 года С 1 января 2025 года пенсии в России проиндексируют всем пенсионерам — без исключения. Закон подписал президент Владимир Путин. Ранее увеличение выплат было доступно только неработающей части пожилого населения страны, мораторий действовал с 2016 года. Для «разблокировки» индексаций требовалось уволиться с работы.

Интересно На страховую пенсию претендуют люди, которые накопили определенный трудовой стаж и вышли на пенсию по старости. На страховую пенсию претендуют люди, которые накопили определенный трудовой стаж и вышли на пенсию по старости.

Для неработающих пенсионеров В следующем году страховая пенсия неработающих пенсионеров вырастет на 7,3%. Ничего делать для этого не нужно: Социальный фонд проведет перерасчет самостоятельно, а повышенная пенсия придет автоматически.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

Для работающих пенсионеров В 2025 году работающим пенсионерам, как и всем остальным, проиндексируют пенсию на общих основаниях. Таким образом, выплаты увеличат на 7,3%.

Интересно Этот показатель определили неслучайно: Минэкономики спрогнозировало инфляцию на уровне 7,3% по итогам 2024 года. Если потребуется повторное повышение пенсий, то для оперативности примут постановление правительства, Соцфонд его исполнит. Этот показатель определили неслучайно: Минэкономики спрогнозировало инфляцию на уровне 7,3% по итогам 2024 года. Если потребуется повторное повышение пенсий, то для оперативности примут постановление правительства, Соцфонд его исполнит.

Так как ранее работающим россиянам пенсию не индексировали, в 2025 году году они получат все предыдущие индексации, которые пропустили за время работы. Впервые работающие пенсионеры получили повышенную пенсию в ноябре этого года.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Индексация военных пенсий в 2025 году С января 2025 года военную пенсию тоже ждет индексация. Размер зависит от годовой инфляции, которую определят только в конце четвертого квартала 2024 года, то есть в декабре. Предыдущая индексация военной пенсии прошла в октябре: тогда ее размер вырос на 5,1%. Кроме того, сумма военной пенсии увеличится за счет повышения процента от денежного довольствия — до 89,83%. Напомним, правило коснется следующих бывших служащих: органов внутренних дел;

Государственной противопожарной службы;

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;

Росгвардии;

органов принудительного исполнения Российской Федерации;

военнослужащих.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Как вырастут социальные пенсии в 2025 году В 2025 году проиндексируют и социальные пенсии. Это произойдет в апреле, выплаты увеличат на 14,75%. Таким образом, социальные пенсии вырастут до 15,5 тысячи рублей. Такие выплаты положены людям без достаточного для получения страховой пенсии трудового стажа, инвалидам, людям, потерявшим кормильца и другим льготным категориям граждан. В 2023-м этот вид пенсий проиндексировали на 7,5%. Самые большие пенсии в 2025 году Размер пенсии в России зависит от многих факторов, включая трудовой стаж, заработную плату и взносы в Пенсионный фонд. Ожидается, что в 2025 году средняя величина пенсии продолжит расти, но конкретные показатели могут варьироваться в зависимости от экономической ситуации в стране и других факторов.

Фото: Ruslan Yarocky/URA.RU / Global Look Press

Самые большие выплаты по старости обычно получают люди с большим трудовым стажем, высокой зарплатой и те, кто работал на должностях с особыми условиями труда (например, в тяжелой промышленности или на Крайнем Севере). Кроме того, некоторые категории граждан, такие как военные пенсионеры и работники правоохранительных органов, тоже могут получать более высокие пенсии. Важно отметить, что размер пенсии можно увеличить за счет дополнительных взносов в негосударственные пенсионные фонды или за счет инвестирования пенсионных накоплений. Помимо этого, существуют различные государственные программы поддержки пенсионеров, которые могут помочь повысить пенсию.