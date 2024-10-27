Худевший кот Крошик умер в Перми. Он покорил сердца россиян и всего мира
Ветеринар Цыпленков: у животных есть привычка есть про запас
В Перми скончался кот Крошик. История раскормленного до невероятных размеров животного мало кого оставила равнодушным: за его судьбой следили как в России, так и за рубежом. Волонтеры и медики несколько месяцев боролись за здоровье рыжего любителя поесть, но спасти не смогли. Чем Крошик покорил миллионы сердец — в материале 360.ru.
Как кот Крошик попал к волонтерам
Первый пост, посвященный Крошику, опубликовали в Telegram-канале приюта «Матроскин» в конце августа.
«В клинике ему не смогли сделать УЗИ из-за огромной жировой прослойки. Крошик попал под удары сильной любви. Его история — крайне редкий случай, когда кто-то так сильно любил кота, что откормил его до такого состояния», — написали волонтеры, предупредив, что животное ждет длительный процесс восстановления.
В приюте о коте узнали от местных жителей, сообщал портал «Пермь онлайн». Крошик обитал в одной из пермских больниц, где его и откормили до невероятных размеров. Тогда животное весило 17 килограммов и не могло самостоятельно ходить в лоток.
Когда мы приехали на место, то увидели Крошика, который не мог двигаться и тяжело дышал. Когда мы его чуть-чуть перевернули на бок, кот начал синеть.
Екатерина Каменкова
руководитель приюта «Матроскин»
В приюте решили, что заберут кота на реабилитацию. Кличку волонтеры ему подобрали из-за милой внешности, за которой скрывался довольно сложный характер.
«Если посмотреть в его бездонные глаза, то на ум приходит только какое-то уменьшительно-ласкательное имя. Но в душе он суровый кот», — отмечали волонтеры.
Что делали для того, чтобы кот Крошик похудел
Для Крошика разработали индивидуальную программу реабилитации. Ветеринарный врач в том числе прописал ему водяную беговую дорожку один-два раза в неделю, рекомендовали коту и дробное питание.
«В основном ему делали массажи, а также проводили легкую кинезитерапию — терапию движением», — рассказывали волонтеры.
Все усилия оправдались: за месяц диеты и физиопроцедур Крошик сбросил около двух килограммов.
В начале октября кот стал ходить более уверенно, а потом смог и запрыгивать на пуфики, писали в Telegram-канале приюта «Матроскин».
Дробное кормление помогает котику чувствовать себя лучше, поэтому он не только начал ходить более уверенно, но и наконец смог запрыгнуть на невысокую поверхность!
Волонтеры
Более того, животное пыталось сбежать, рассказывали РИА «Новости» в приюте. Побег оказался неудачным — кот застрял в обувнице.
«Крошик устроил сегодня погром и побег. Уже очень активный парень. Был крайне недоволен, что его нашли в маскировке под тапки, но после порции корма подобрел», — делились волонтеры.
Чем болел Крошик
Изначально определить состояние здоровья Крошика медики не смогли: сразу сделать УЗИ ему не получилось из-за слоя жира. В процессе лечения ему проводили разнообразные исследования, но результатов некоторых из них приходилось ждать довольно долго.
«Из-за огромных жировых отложений датчики УЗИ не могли показать адекватной картины состояния внутренних органов Крошика, поэтому мы могли ориентироваться только на показатели крови, которые были в норме», — писали в посвященном реабилитации кота паблике во «ВКонтакте».
Множественные проблемы с внутренними органами у кота выявили только незадолго до смерти.
Вечером 25 октября у Крошика начались проблемы с дыханием. Животное в экстренном порядке отвезли в ветеринарную клинику.
Он лежит в кислородной камере… Благодаря тому, что он значительно сбросил вес, врачи смогли разглядеть его внутренние органы на УЗИ. Страдают все — печень, желчный пузырь, почки, мочевой пузырь. И у врачей есть подозрения на новообразование.
Волонтеры
Спасти Крошика не смогли: 27 октября стало известно о смерти кота, которому было около 12 лет.
«До самого последнего вздоха за его жизнь боролись самые лучшие врачи. Те врачи, которые вытягивали из лап смерти самых наших безнадежных пациентов. <…> По отдельности каждая болезнь Крошика не так страшна. Но страшное ожирение и внутреннее кровотечение сделали свое дело», — заключили волонтеры.
Почему кот Крошик стал героем российских и зарубежных СМИ
В приюте «Матроскин» отмечали, что Крошик был удивительным котом и самым особенным подопечным.
«Увидев его впервые, мы даже не могли представить себе, что кот действительно может быть таких размеров», — признались волонтеры.
По их словам, аналогов случаю Крошика в России не было, поэтому они консультировались с коллегами из других стран, у которых был опыт реабилитации животных с огромным весом.
Внимание к истории кота никто искусственно не привлекал, однако Крошик стал героем множества материалов, выпущенных российскими и зарубежными СМИ.
Все публикации о нем были инициированы журналистами. Позже мы поняли: люди со всего мира устали от тяжелых новостей. Всем нам хотелось чего-то очень милого… Пространства, где есть только хорошие новости. Мы радовались вместе с вами каждой победе Крошика и берегли каждый его шаг.
Волонтеры
В материале газеты Hindustan Times Крошика называли котом-монстром и сравнили с Гарфилдом. Портал Daily Mail посвятил истории кота объемный материал, отдельно заострив внимание на попытке его побега.
Писали о Крошике New York Post (газета в том числе сравнила вес пермского кота с нормальными показателями), Times of India и многие другие СМИ.
Чему должна научить история Крошика
Ветеринар Евгений Цыпленков в беседе с 360.ru напомнил, что у животных есть привычка есть про запас. Поэтому они и переедают, если нет должного ухода и присмотра.
«Самая большая проблема — животные хотят есть про запас. Пока толстый сохнет, тонкий сдохнет — так это называется. Почему? Сегодня я поймал мышь, а завтра могу не поймать, и мне нужно как-то перебиться. И жир, который они накапливают, — почти как у верблюда, грубо говоря. Только у верблюда в горбах этот запас еды, а у [других] животных — по всему телу. У котов, в частности, на животе», — пояснил он.
Именно поэтому, по словам Цыпленкова, домашние животные в том числе склонны к полноте.
[Тот же кот] ест, ест и ест. Он-то думает, что завтра останется голодным. А мы знаем, что покормим животное и завтра, и послезавтра.
Евгений Цыпленков
ветеринар
Если хозяева выбирают для питомца сухой корм, то должны следовать дозировке и не превышать ее: граммовку на упаковках указывают не зря. При натуральном рационе, когда животное кормят, например, мясом, рассчитать норму сложнее, но тоже реально.
При отсутствии возможности взвесить домашнего любимца Цыпленков посоветовал обращать внимание на места, где обычно скапливается жир. У собак это холка, расстояние между лопатками. У кошек — бока и низ живота.
Мы говорим о хищниках. Потом мясной сбор, сырой, большими кусками. Потом уже — хорошие корма, холистики. <…> Сухие корма пытаются приблизиться к мясу. Чем больше приблизились, тем меньше проблем.
Евгений Цыпленков
Мягкие корма ветеринар назвал из перечисленных вариантов наименее предпочтительными. К тому же в них 80-82% воды против 10% в сухом корме, пояснил он.
«Единственное, что сухой корм и мясо надо разогнать во времени, чтобы они в желудке не встретились. Сухой корм заберет желудочный сок, и мясо [нормально не переварится]», — пояснил собеседник 360.ru.
Животным — как собакам, так и кошкам — Цыпленков не рекомендовал давать кости, особенно рыбные. Ими домашний питомец может подавиться. Коты, заметил он, довольно избирательны в еде и обычно стараются избегать как раз той пищи, которая им вредна.
На то, правильно ли животное питается, указывает в том числе его внешний вид. Если кожа человека говорит о его внутреннем здоровье, то та же кошачья шерсть — тем более. Насторожить владельца должны ее тусклый вид, перхоть на спине и у хвоста и несезонная линька.