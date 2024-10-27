Сегодня 19:23 Худевший кот Крошик умер в Перми. Он покорил сердца россиян и всего мира Ветеринар Цыпленков: у животных есть привычка есть про запас 0 0 0 Фото: группа, посвященная реабилитации кота Крошика / «ВКонтакте» Общество

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В Перми скончался кот Крошик. История раскормленного до невероятных размеров животного мало кого оставила равнодушным: за его судьбой следили как в России, так и за рубежом. Волонтеры и медики несколько месяцев боролись за здоровье рыжего любителя поесть, но спасти не смогли. Чем Крошик покорил миллионы сердец — в материале 360.ru.

Как кот Крошик попал к волонтерам Первый пост, посвященный Крошику, опубликовали в Telegram-канале приюта «Матроскин» в конце августа. «В клинике ему не смогли сделать УЗИ из-за огромной жировой прослойки. Крошик попал под удары сильной любви. Его история — крайне редкий случай, когда кто-то так сильно любил кота, что откормил его до такого состояния», — написали волонтеры, предупредив, что животное ждет длительный процесс восстановления. В приюте о коте узнали от местных жителей, сообщал портал «Пермь онлайн». Крошик обитал в одной из пермских больниц, где его и откормили до невероятных размеров. Тогда животное весило 17 килограммов и не могло самостоятельно ходить в лоток.

Когда мы приехали на место, то увидели Крошика, который не мог двигаться и тяжело дышал. Когда мы его чуть-чуть перевернули на бок, кот начал синеть. Екатерина Каменкова руководитель приюта «Матроскин»

В приюте решили, что заберут кота на реабилитацию. Кличку волонтеры ему подобрали из-за милой внешности, за которой скрывался довольно сложный характер. «Если посмотреть в его бездонные глаза, то на ум приходит только какое-то уменьшительно-ласкательное имя. Но в душе он суровый кот», — отмечали волонтеры.

Фото: приют «Матроскин» / Telegram

Что делали для того, чтобы кот Крошик похудел Для Крошика разработали индивидуальную программу реабилитации. Ветеринарный врач в том числе прописал ему водяную беговую дорожку один-два раза в неделю, рекомендовали коту и дробное питание. «В основном ему делали массажи, а также проводили легкую кинезитерапию — терапию движением», — рассказывали волонтеры. Все усилия оправдались: за месяц диеты и физиопроцедур Крошик сбросил около двух килограммов. В начале октября кот стал ходить более уверенно, а потом смог и запрыгивать на пуфики, писали в Telegram-канале приюта «Матроскин».

Дробное кормление помогает котику чувствовать себя лучше, поэтому он не только начал ходить более уверенно, но и наконец смог запрыгнуть на невысокую поверхность! Волонтеры

Более того, животное пыталось сбежать, рассказывали РИА «Новости» в приюте. Побег оказался неудачным — кот застрял в обувнице. «Крошик устроил сегодня погром и побег. Уже очень активный парень. Был крайне недоволен, что его нашли в маскировке под тапки, но после порции корма подобрел», — делились волонтеры.

Чем болел Крошик Изначально определить состояние здоровья Крошика медики не смогли: сразу сделать УЗИ ему не получилось из-за слоя жира. В процессе лечения ему проводили разнообразные исследования, но результатов некоторых из них приходилось ждать довольно долго. «Из-за огромных жировых отложений датчики УЗИ не могли показать адекватной картины состояния внутренних органов Крошика, поэтому мы могли ориентироваться только на показатели крови, которые были в норме», — писали в посвященном реабилитации кота паблике во «ВКонтакте». Множественные проблемы с внутренними органами у кота выявили только незадолго до смерти. Вечером 25 октября у Крошика начались проблемы с дыханием. Животное в экстренном порядке отвезли в ветеринарную клинику.

Он лежит в кислородной камере… Благодаря тому, что он значительно сбросил вес, врачи смогли разглядеть его внутренние органы на УЗИ. Страдают все — печень, желчный пузырь, почки, мочевой пузырь. И у врачей есть подозрения на новообразование. Волонтеры

Спасти Крошика не смогли: 27 октября стало известно о смерти кота, которому было около 12 лет. «До самого последнего вздоха за его жизнь боролись самые лучшие врачи. Те врачи, которые вытягивали из лап смерти самых наших безнадежных пациентов. <…> По отдельности каждая болезнь Крошика не так страшна. Но страшное ожирение и внутреннее кровотечение сделали свое дело», — заключили волонтеры.

Фото: приют «Матроскин» / Telegram

Почему кот Крошик стал героем российских и зарубежных СМИ В приюте «Матроскин» отмечали, что Крошик был удивительным котом и самым особенным подопечным. «Увидев его впервые, мы даже не могли представить себе, что кот действительно может быть таких размеров», — признались волонтеры. По их словам, аналогов случаю Крошика в России не было, поэтому они консультировались с коллегами из других стран, у которых был опыт реабилитации животных с огромным весом. Внимание к истории кота никто искусственно не привлекал, однако Крошик стал героем множества материалов, выпущенных российскими и зарубежными СМИ.

Все публикации о нем были инициированы журналистами. Позже мы поняли: люди со всего мира устали от тяжелых новостей. Всем нам хотелось чего-то очень милого… Пространства, где есть только хорошие новости. Мы радовались вместе с вами каждой победе Крошика и берегли каждый его шаг. Волонтеры

В материале газеты Hindustan Times Крошика называли котом-монстром и сравнили с Гарфилдом. Портал Daily Mail посвятил истории кота объемный материал, отдельно заострив внимание на попытке его побега. Писали о Крошике New York Post (газета в том числе сравнила вес пермского кота с нормальными показателями), Times of India и многие другие СМИ.

Фото: приют «Матроскин» / Telegram

Чему должна научить история Крошика Ветеринар Евгений Цыпленков в беседе с 360.ru напомнил, что у животных есть привычка есть про запас. Поэтому они и переедают, если нет должного ухода и присмотра. «Самая большая проблема — животные хотят есть про запас. Пока толстый сохнет, тонкий сдохнет — так это называется. Почему? Сегодня я поймал мышь, а завтра могу не поймать, и мне нужно как-то перебиться. И жир, который они накапливают, — почти как у верблюда, грубо говоря. Только у верблюда в горбах этот запас еды, а у [других] животных — по всему телу. У котов, в частности, на животе», — пояснил он. Именно поэтому, по словам Цыпленкова, домашние животные в том числе склонны к полноте.

[Тот же кот] ест, ест и ест. Он-то думает, что завтра останется голодным. А мы знаем, что покормим животное и завтра, и послезавтра. Евгений Цыпленков ветеринар

Если хозяева выбирают для питомца сухой корм, то должны следовать дозировке и не превышать ее: граммовку на упаковках указывают не зря. При натуральном рационе, когда животное кормят, например, мясом, рассчитать норму сложнее, но тоже реально.

Фото: группа, посвященная реабилитации кота Крошика / «ВКонтакте»

При отсутствии возможности взвесить домашнего любимца Цыпленков посоветовал обращать внимание на места, где обычно скапливается жир. У собак это холка, расстояние между лопатками. У кошек — бока и низ живота.

Мы говорим о хищниках. Потом мясной сбор, сырой, большими кусками. Потом уже — хорошие корма, холистики. <…> Сухие корма пытаются приблизиться к мясу. Чем больше приблизились, тем меньше проблем. Евгений Цыпленков

Мягкие корма ветеринар назвал из перечисленных вариантов наименее предпочтительными. К тому же в них 80-82% воды против 10% в сухом корме, пояснил он. «Единственное, что сухой корм и мясо надо разогнать во времени, чтобы они в желудке не встретились. Сухой корм заберет желудочный сок, и мясо [нормально не переварится]», — пояснил собеседник 360.ru. Животным — как собакам, так и кошкам — Цыпленков не рекомендовал давать кости, особенно рыбные. Ими домашний питомец может подавиться. Коты, заметил он, довольно избирательны в еде и обычно стараются избегать как раз той пищи, которая им вредна. На то, правильно ли животное питается, указывает в том числе его внешний вид. Если кожа человека говорит о его внутреннем здоровье, то та же кошачья шерсть — тем более. Насторожить владельца должны ее тусклый вид, перхоть на спине и у хвоста и несезонная линька.