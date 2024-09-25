Толстому коту Крошику удалось похудеть

Толстый кот Крошик за месяц диеты и спорта похудел на два килограмма

Пермский кот Крошик, располневший до 17 килограммов, смог добиться хороших успехов в похудении. Об этом сообщили волонтеры в группе во «ВКонтакте» .

Сотрудники реабилитационного центра показали процедуру взвешивания Крошика. За месяц диеты и физиопроцедур кот сбросил два килограмма. Это почти 12% от своего изначального веса. Сейчас упитанное животное весит 15 килограммов.

«Мы продолжаем восстановление котика в реабилитационном центре DogMas. Совсем недавно сердечко Крошика стало таять и мы услышали первое мурчание!» — отметили сотрудники приюта.

Ранее волонтеры сообщили, что кот Крошик начал тренироваться на водяной беговой дорожке, чтобы сбросить лишний вес. Хозяева раскормили своего питомца так, что он разучился ходить. В клинике для него составили специальную программу реабилитации.