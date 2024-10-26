Худеющий кот Крошик попал в ветклинику в Перми

По данным канала, проблемы с дыханием у кота начались еще вечером 25 октября. Животное привезли к ветеринарам, которые надели на него кислородную маску. Также Крошику провели ультразвуковое исследование. Врачи подозревают у него новообразование в брюшине.

Ранее стало известно, что Крошик смог похудеть почти на три килограмма. Сотрудники центра реабилитации животных сообщали, что его вес достиг 14,2 килограмма. До этого кот весил 17 килограммов. Для снижения веса он выполнял физические упражнения и дробно питался.

Ранее волонтеры рассказали, что хозяева раскормили Крошика так, что он разучился ходить. В клинике для питомца составили индивидуальную программу реабилитации.